Cristina Kirchner relanza su figura con un acto en Corrientes y se mete de lleno en la campaña electoral

Cristina Kirchner confirmó su candidatura a legisladora bonaerense y reapareció en un acto en Corrientes, respaldando al intendente “Tincho” Ascúa como candidato a gobernador.

Denunció persecución judicial, recordó el intento de atentado que sufrió y desafió a quienes piden su proscripción: “Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir?”.

Criticó al gobierno de Javier Milei, calificando su plan económico como una “remake ineficiente” y aseguró que “tiene fecha de vencimiento”.

Defendió su gestión y cuestionó a los “honestos”, afirmando que con ellos “la gente vive peor”.

Apuntó a reconstruir el peronismo en Corrientes, tras años de intervención partidaria.

Sigue activa en la interna bonaerense, con tensiones con Axel Kicillof por las listas y la reelección indefinida.

Se refirió al caso Loan Peña, denunciando el clima de impunidad en la provincia.

Su reaparición marca un intento de reposicionarse políticamente e influir en el armado opositor rumbo a las elecciones.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a escena con fuerza. Tras confirmar el lunes pasado su candidatura a legisladora provincial por Buenos Aires, encabezó este sábado un acto en la ciudad correntina de Paso de los Libres, donde oficializó el respaldo a la postulación del intendente local, Martín “Tincho” Ascúa, como candidato a gobernador. Con un discurso de tono combativo, la ex mandataria reivindicó su legado, denunció persecución judicial y apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios”, lanzó CFK, aludiendo a la reacción tras su regreso a la arena electoral. “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, desafió, en una intervención de 35 minutos en la que mencionó las críticas por su candidatura provincial como una supuesta señal de debilidad. En cambio, la equiparó con la estrategia histórica del peronismo: “En el ’62 Perón, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires. Esto no es una obra de teatro”.

En el mismo tono, recordó momentos trágicos del peronismo, mencionó intentos de proscripción y hasta el intento de atentado que sufrió en 2022. “Me podrán meter presa. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo”, afirmó.

Críticas al gobierno y mensaje interno

Cristina también dedicó parte de su discurso a cuestionar la política económica del presidente Javier Milei. Calificó su programa como “una remake ineficiente” de experiencias previas y advirtió: “Es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento. Aunque no se sepa, la tiene”.

En contraste, destacó los 12 años de gestión kirchnerista como “una etapa en la que se vivía un poco mejor” y cuestionó a quienes se presentaron como “los honestos”, señalando que desde su llegada al poder “la gente vive cada vez peor”.

El acto no fue solo una plataforma de relanzamiento personal, sino también un intento de fortalecer al peronismo correntino, que viene de seis años de intervención partidaria y busca reconstruirse frente a un oficialismo provincial radical que domina hace más de dos décadas.

Rosca bonaerense y tensión con Kicillof

Mientras se reencolumna en el plano nacional, CFK también interviene activamente en la interna del peronismo bonaerense, donde las tensiones con el gobernador Axel Kicillof marcaron los últimos meses. Aunque recientemente hubo señales de distensión, incluida una reunión cara a cara y el compromiso de construir una mesa política ampliada, persisten desacuerdos, especialmente en torno a la conformación de listas y la discusión sobre la reelección indefinida de cargos legislativos y municipales.

Cristina impulsa un proyecto para eliminar los límites a la reelección de legisladores y concejales, mientras el sector de Kicillof apuesta por una reforma más integral que también beneficie a intendentes. La pulseada legislativa ya generó fricciones en ambas cámaras y complica las negociaciones rumbo a las elecciones del 7 de septiembre.

Corrientes, política y tragedia

Durante su visita, CFK también abordó el caso de la desaparición del niño Loan Peña, que conmociona a Corrientes y al país. “No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe. Tenemos que construir una Corrientes que contenga y cuide”, dijo, utilizando el hecho como parte de su crítica a la gestión local y a favor de una alternativa política.

Con su retorno al centro de la escena, Cristina Kirchner no solo busca revalidar liderazgo dentro del peronismo sino también influir directamente en la estrategia electoral opositora, tanto en Buenos Aires como en las provincias. Su candidatura puede leerse como una jugada defensiva ante la justicia o como un intento de reordenar el mapa político peronista desde adentro. Lo cierto es que volvió, y con mensaje directo.