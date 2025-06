De Vido impulsa a Máximo Kirchner como líder del kirchnerismo bonaerense tras la condena a Cristina

Julio De Vido propone que Máximo Kirchner asuma el lugar político que deja Cristina Kirchner tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En un contexto de fuerte conmoción política tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el ex ministro Julio De Vido reapareció con declaraciones que reconfiguran el mapa interno del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En una entrevista concedida a AM750, De Vido sugirió que el diputado Máximo Kirchner debería asumir el lugar que su madre ya no puede ocupar, luego de que se confirmara la inhabilitación de la expresidenta para ejercer cargos públicos.

“Su candidatura me parece inevitable. Creo que lo que pasó esta semana resolvió algunas cuestiones que él podía tener pendientes”, afirmó el ex funcionario, aludiendo al reciente revés judicial de Cristina. Además, destacó que Máximo está en condiciones de tomar un rol protagónico: “Me parece un dirigente interesante, bueno, correcto. Que hable, que salga, que se manifieste, me parece sano para su futuro político”.

Estas declaraciones surgen en un momento clave, cuando el kirchnerismo busca reorganizar su liderazgo y definir candidaturas de cara a las próximas elecciones legislativas bonaerenses.

Sin diálogo, pero con respeto

Aunque De Vido admitió no mantener comunicación con Cristina desde 2017, no dejó de reconocer su importancia política y la fuerza que aún tiene entre las bases: “La considero una gran dirigente. La marcha del miércoles fue muy importante y revalida su liderazgo”.

No obstante, criticó la falta de renovación interna en el Partido Justicialista (PJ): “Lamentablemente, en el PJ no hubo una elección interna como se había planteado”, señaló.

Críticas veladas a Kicillof y el manejo de la “lapicera”

El ex ministro también hizo referencia a las disputas internas en el peronismo bonaerense, apuntando de manera indirecta al gobernador Axel Kicillof. Sobre el control de las listas electorales, De Vido afirmó: “La lapicera es uno de los estigmas que ha tenido y ha sufrido el peronismo en esta etapa. Hay que dar al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente las listas”.

Si bien evitó confrontar directamente al gobernador, manifestó su preocupación por la falta de protagonismo de Kicillof en la escena política: “No me parece bueno que el Gobernador no tenga espacio”, expresó, en un mensaje que puede interpretarse como un llamado a la reflexión dentro del peronismo provincial.