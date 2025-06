Pullaro privilegió la foto institucional de Santa Fe en la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó a Santa Fe y a Anses ante la medida cautelar presentada por la provincia ante la no transferencia de recursos para enjugar el déficit previsional y fijó una nueva audiencia para el 8 de julio, a las 11.

La delegación santafesina fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro quien fue acompañado por funcionarios de su gobierno, más los ex gobernadores y actuales diputados Omar Perotti y Antonio Bonfatti.

El mandatario santafesino calificó como "buena" a la audiencia y remarcó que hubo sólidos argumentos tanto políticos como técnicos. "El Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado", precisó al retirarse del Palacio de Tribunales flanqueado por Perotti y Bonfatti.

Pullaro destacó que "la imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia. En un país donde hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias, esto nos distingue y nos muestra completamente diferentes", marcó ante la prensa.

Como viene explicando el gobierno, el reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado.

"El stock de deuda es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe", sostuvo Pullaro.

Respecto al corte del flujo, detalló que "la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional. Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente".

El gobernador dijo al retirarse de Tribunales que "percibo buena voluntad tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la Anses para empezar a discutir la deuda. Es una obligación que surge de decisiones tomadas en los años 90, cuando Santa Fe optó por mantener su Caja de Jubilaciones dentro de la órbita provincial, mientras otras provincias la transfirieron a Nación. Ese fue un esfuerzo enorme que hoy debe ser reconocido".

Pullaro adelantó que en los próximos 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo y, posteriormente, sobre el stock de la deuda. "Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado", explicó.

En sus declaraciones, remarcó que "Santa Fe hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables. Eso no puede jugarnos en contra. Al contrario, debería jugar a favor. Es lo que hoy venimos a exigir. Nunca vamos a resignar la deuda que Nación tiene con nosotros, porque esos recursos son fundamentales para obras y servicios que mejoran la vida de los santafesinos".

Pullaro graficó la magnitud de la deuda: "Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse".

"Por supuesto que quisiéramos cobrar todo junto, porque tenemos un plan y sabemos perfectamente qué hacer con esos recursos. El Gobierno nacional puede fijar su política y nosotros la nuestra, pero lo que no vamos a dejar de hacer es reclamar lo que es de Santa Fe. Vamos a defender hasta el último centavo", sentenció.

La delegación santafesina estuvo integrada por el Fiscal de Estado, Domingo Rondina; la Secretaria Legal y Técnica, María Julia Tonero; el Secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso y la directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Berzero; asistidos por sus letrados patrocinantes Ezequiel Cassagne, Carlos Laplacette y José María Olmos.

En tanto, en representación del Estado Nacional lo hicieron el Secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Andrés Gutiérrez; la directora General Administrativa y Técnica, María Agustina Terribile Riva y los letrados apoderados, Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez; el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, y la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, Valeria Patricia Sánchez

Perotti y Bonfatti

El ex gobernador y diputado Omar Perotti al retirarse de Tribunales sostuvo que "acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales".

Antonio Bonfatti, en tanto, destacó que "estamos dando un ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia".

"Merece un acompañamiento institucional"

Omar Perotti destacó que junto al exgobernador Antonio Bonfatti, acompañaron al gobernador Pullaro a la audiencia con ANSES y con el Ministerio de Economía de Santa Fe en la Corte Suprema de Justicia.

"En este mismo lugar, muchos años atrás, junto a Obeid y Reutemann, acompañamos al gobernador Binner en una presentación en la que se reclamaban deudas que la Nación tenía con Santa Fe por los aportes detraídos de las jubilaciones. Las regiones, las provincias que logren mayores acuerdos —aun con diferencias en otros temas— son las que se van a diferenciar, las que van a avanzar. Y hoy, Santa Fe vuelve a dar una señal de presencia institucional muy fuerte en un reclamo justo de todos los santafesinos", señaló en redes sociales.

En redes sociales

El gobernador Pullaro, en sus redes sociales, destacó la imagen institucional de la provincia pero también explicó los alcances y las razones del reclamo legal ante la Nación.

"Hoy nuestra Provincia volvió a dar el ejemplo. Esta imagen de institucionalidad nos muestra a tres gobernadores, de distintos espacios políticos, reclamando por los recursos que le pertenecen a los santafesinos. Hoy la deuda que mantiene la Nación significan 1.500 kilómetros de ruta o 170 escuelas.

Nuestro reclamo es válido y no es nuevo. En los años 90, nuestra provincia cedió impuestos a la Nación para poder sostener la ANSES, que debían volver en recursos para preservar nuestra Caja de Jubilaciones. Fueron pasando los gobiernos nacionales y eso nunca se cumplió.

En nuestra provincia, con mucho esfuerzo, hicimos una reforma de la Caja de Jubilaciones para achicar su déficit. Una reforma que buscó que los funcionarios políticos seamos los que más aportemos a la Caja, en un momento donde los políticos tenemos que dar el ejemplo porque mucha gente la está pasando mal.

Vimos predisposición de las autoridades del Gobierno Nacional de llegar a un acuerdo sobre este grave problema, en un momento difícil de las finanzas de nuestro país. Esto no depende de esta administración nacional sino de una desigualdad prolongada en el tiempo, pero nosotros vamos a ser muy firmes en el reclamo porque se trata del dinero de cada santafesino y santafesina.

Cuando se trate de defender a la Provincia de Santa Fe no vamos a encontrar diferencias ideológicas que nos separen. Los recursos de los santafesinos tienen que volver a los santafesinos para garantizar el desarrollo de nuestra Invencible Provincia".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.