Alperovich cumplirá prisión en su domicilio: la Justicia le concedió el arresto domiciliario bajo estrictas condiciones

José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, fue condenado en junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual contra una sobrina.

La Justicia le concedió prisión domiciliaria por razones de salud y edad.

Cumplirá la medida en su departamento de Puerto Madero, con tobillera electrónica y una caución de $400 millones.

Tiene prohibido contactar a la víctima o mencionarla públicamente.

El juez aclaró que no es un privilegio, sino un beneficio legal.

La condena está firme, pero será apelada por la defensa.

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, volverá a cumplir su condena por abuso sexual fuera de una unidad penitenciaria. Tras haber sido sentenciado en junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal, el juez Juan Ramos Padilla le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo estrictas condiciones y tras varios rechazos previos a pedidos similares.

La decisión judicial se conoció en las últimas horas y responde, según se fundamentó en el fallo, a razones vinculadas con la edad y el estado de salud del ex mandatario, quien había sido hallado culpable de delitos cometidos contra una sobrina entre fines de 2017 y marzo de 2018, en domicilios ubicados en Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires.

El juez Ramos Padilla, quien había dictado la histórica condena el pasado 18 de junio, impuso para el arresto domiciliario una caución real de 400 millones de pesos y el uso obligatorio de tobillera electrónica. Además, determinó una serie de restricciones estrictas: Alperovich no podrá mantener ningún tipo de contacto con la víctima ni con su entorno familiar, ni siquiera de manera indirecta. También tiene prohibido hacer cualquier mención pública o publicación que afecte a la denunciante, identificada en el proceso como MFL.

El departamento porteño de Puerto Madero, señalado como uno de los lugares donde ocurrieron los abusos según consta en el expediente, será el lugar donde el ex funcionario cumplirá el arresto.

En su resolución, el magistrado aclaró que la medida “no constituye un privilegio ni un acto de compasión”, sino una herramienta legal prevista en casos donde se acreditan condiciones excepcionales. La prisión domiciliaria estará sujeta a un estricto control judicial y monitoreo electrónico.

La causa judicial que involucra a Alperovich tuvo una gran repercusión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la figura política del acusado, quien fuera tres veces gobernador de Tucumán y senador nacional. La denunciante, sobrina y ex colaboradora suya, fue destacada por el propio juez por su “conducta ejemplar” durante todo el proceso, marcada —según Ramos Padilla— por la búsqueda de justicia y no por una motivación vengativa.

Si bien la condena sigue firme, el expediente aún no está cerrado: la defensa del ex gobernador anticipó que apelará el fallo. Hasta tanto se resuelva esa instancia, Alperovich permanecerá en su domicilio, cumpliendo con las condiciones impuestas por el tribunal.