Charlotte Caniggia destrozó a Melody Luz y destapó una interna familiar: “Quisiste usurpar el departamento”

Este martes, Melody Luz destrozó a Charlotte Caniggia en el stream de Martín Cirio y la mandó a “hacer terapia”. Indignada, la mediática no se quedó callada y le contestó con dos historias que publicó en su cuenta de Instagram.



“Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”, comenzó diciendo en referencia a la propiedad que su mamá tiene en el lujoso hotel de Puerto Madero.

“Que me mande a terapia una persona que acuso falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más“, agregó.

Por último, incendiaria, remató: “Payasa sos, das asco”.

Fuente: TN