Maximiliano Pullaro habló sobre Mercado Libre: "Si prestan plata, tienen que pagar impuestos como los bancos"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sumó su voz a la polémica suscitada en las últimas horas entre la provincia de Santa Fe y la empresa Mercado Libre. La disputa surgió a raíz del anuncio de la plataforma de diferenciar la carga impositiva provincial y nacional. Según la compañía, la carga tributaria vigente en Santa Fe – la última ley tributaria autorizó elevar la alícuota de Ingresos Brutos para estas plataformas cuando se trate de una actividad financiera, y equipararla a la de los bancos-, redunda en el encarecimiento del servicio para los usuarios de la provincia.

Ya en redes sociales, el ministro de Economía, Pablo Olivares, desmintió este martes a Mercado Libre, y asestó un duro golpe contra la empresa y su titular, Marcos Galperín, al hablar de "represalia". "Este comunicado – escribió Olivares- parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de Mercado Pago. Las fotos de los allanamientos en la Provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de MercadoPago", disparó.

Molestos

Por su parte, Pullaro admitió que están "molestos" con la empresa y aclaró que la provincia "no es que le cobra más a esta firma en particular, sino que tenemos una línea de trabajo que pasa por fortalecer a nuestro sistema productivo y no al sistema financiero". "A los bancos – dijo el gobernador- también les cobramos más. Entonces, si las billeteras financieras prestan plata como los bancos, es lógico y obvio que vamos a asimilar esa actividad a la de los bancos, le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre. Los que prestan plata tienen que estar en condiciones de igualdad. Hay que cobrarles el 9% (de Ingresos Brutos) como a los bancos. Y los recursos que cobramos de esos impuestos los volcamos al mercado productivo", sentenció.

Para Pullaro, esta decisión "tiene que ver con la identidad de la provincia. No somos una provincia que apuesta al capital financiero ni a la especulación. Nosotros somos gringos e hijos de inmigrantes, criollos y pueblos originarios. Acá la especulación financiera no tiene lugar", concluyó.

Exporta Simple

Pullaro habló con los medios este miércoles después de participar en el aeropuerto de Sauce Viejo de la presentación del programa Exporta Simple, que permitirá a más pymes de todo el territorio exportar ahorrando hasta un 50 %. Dicha práctica ya se instrumenta desde el Aeropuerto Internacional de Rosario. Permite a emprendedores, pymes y cooperativas exportar productos de manera ágil y simplificada, sin necesidad de estar registrados como exportadores. A través de operadores logísticos habilitados, se pueden realizar envíos a cualquier parte del mundo con mínimos requisitos y costos reducidos.

A su turno, el gobernador Pullaro destacó la importancia de la herramienta para la producción y dijo que "Argentina no va a salir adelante con especulación financiera sino generando trabajo y crecimiento económico". "Para eso – destacó-, hay que trabajar y articular mucho; tiene que estar el sector público, hombro a hombro con el privado. Estamos convencidos de que la potencialidad de Santa Fe no la tienen las otras provincias. Y más allá de la discusión federal que damos permanentemente, es fundamental que cada día podamos ser más y más eficientes. Tenemos una fuerza genética que no tienen otras provincias; somos semillas y somos fierros. Y eso lo transformamos en plantas y herramientas o maquinarias. Acá todos apuestan a reinvertir". Sobre esa base, instó a potenciar el nuevo programara para lograr que Santa Fe no sólo sea una provincia invencible, sino también "imparable".

