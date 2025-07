Benjamín Vicuña se presentó en una comisaría tras no poder ver a sus hijos: los detalles

En las últimas horas, el conflicto iniciado entre la China Suárez y Benjamín Vicuña escaló fuertemente. Lo que comenzó como un desacuerdo entre las partes por no llegar a un acuerdo sobre el viaje que harían Amancio y Magnolia a Turquía con su madre, siguió por fuertes acusaciones de la actriz y continuó por un impedimento de contacto, según informó Ángel de Brito.

El miércoles por la noche, el conductor de LAM contó mediante sus redes sociales que Benjamín Vicuña atraviesa un complicado momento ante las acusaciones que hizo la madre de sus hijos, en las que lo consignó como "el padre del año" y contó diversas situaciones que habría vivido a su lado. Pero a este malestar se le sumó que durante nueve horas no supo el paradero de los menores, motivo por el cual se presentó a una comisaria. Este relato enfureció a Suárez quien cruzó al periodista; sin embargo, Ángel brindó más detalles al respecto.

Benjamín Vicuña y la preocupación por sus hijos: qué contó Ángel de Brito

El lunes por la noche, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Turquía en medio de un gran escándalo, luego que se anoticiaran que tanto Amancio como Magnolia no podían acompañarlos, como lo habían planeado. Dos días antes del vuelo, la actriz fue notificada sobre la revocación de Benjamín Vicuña del permiso que tenía para que sus dos hijos en común salgan del país. Ante esta decisión del actor, estalló la guerra.

Sin embargo, Suárez continuó con su plan de viaje sin los menores y se instaló en Turquía. Mientras tanto, los menores quedaron en cuidados de su madre y la niñera, con el régimen de visitas activo para Vicuña. Pero esto último no se habría cumplido. Ángel de Brito informó que en los últimos tres días el actor no pudo ver a sus hijos al no obtener respuestas para una coordinación de entrega de los niños. "Fue a la comisaria a denunciar el impedimento de contacto", contó.

La primera información brindada del periodista generó la respuesta de la China Suárez, quien mediante redes sociales contestó, visiblemente enojada. Negó esta versión al compartir un audio de su expareja en el que decía que estaba con los niños. Además, indicó que el encuentro se había realizado: "Están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá". Con esta respuesta se libró un ida y vuelta entre la actriz y el conductor.

“Mañana el abogado de Vicuña se presentará en un tribunal de familia para dejar asentado que durante 9 horas no supo dónde estaban los menores. Vicuña desistió de la denuncia cuando el comisario de la 14 le advirtió que tenía que denunciar penalmente a la niñera, que era la tutora a cargo”, detalló de Brito y señaló que tenía pruebas sobre lo sucedido.

Con este relato detallado, Ángel de Brito desmintió a la China Suárez quien indicó que no hubo problemas para que Benjamín Vicuña se encuentre con sus hijos, mientras ella está en Turquía. Lo cierto es que la expareja se encuentra en medio de un gran enfrentamiento, desatado a partir de que la actriz debió cambiar los planes de viaje que tenía junto a Mauro Icardi.

Fuente: caras.perfil.com