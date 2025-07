El debate previsional de fondo más allá de las leyes y los vetos

"El reordenamiento previsional probablemente sea uno de los temas más relevantes y urgentes que tenemos en Argentina", afirmó Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec. En medio del debate por los aumentos a las jubilaciones otorgadas por ley, en el marco de un sistema previsional quebrado y con perspectivas de envejecimiento poblacional, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento organizó una jornada de análisis junto a la embajada de Alemania.

Según Rafael Rofman, investigador principal de Cippec, el sistema previsional argentino insume cerca del 10% del PBI y brinda cobertura a 8,5 millones de personas, con un "sistema que enfrenta problemas estructurales que lo hacen caro, injusto e ineficiente".

El especialista considera "un éxito" la cobertura del 90% de la población de mayores de 65 años, debido "a las moratorias implementadas desde 2005, que permitieron a 3,8 millones de personas acceder a una jubilación por vejez a través de ANSES". Pero advierte un alto costo relativo debido a "la presencia de 2,8 millones de beneficiarios menores de 65 años, 1,1 millones de personas con doble beneficio (jubilación y pensión) y cerca de 200 regímenes de excepción que ofrecen, en su mayoría, condiciones más generosas que el régimen general", según detalló el especialista a Forbes.

El especialista plantea un esquema de prestación mínima a todos los mayores de 65 -hayan o no efectuado aportes- y una prestación proporcional" a "la historia completa de aportes de los trabajadores, sin requisitos mínimos de años, para reconocer el esfuerzo contributivo de cada uno".

Propuesta técnica

La propuesta técnica del Cippec para reordenar el sistema previsional argentino incluye la revisión de los regímenes de excepción, la promoción del ahorro voluntario, una estructura de jubilación por vejez con un componente universal y otro contributivo, reglas más estrictas para las pensiones por fallecimiento e invalidez, y una nueva fórmula de movilidad basada en el poder adquisitivo.

Según las estimaciones de Cippec, estas medidas podrían generar, además de una distribución más equitativa, también un ahorro de largo plazo, volviéndolo un sistema más justo, transparente y eficiente. "No se trata de gastar más, sino de gastar mejor", afirmó.

El país enfrenta un Congreso que apura aumentos para haberes escasos, que sin embargo se llevan la mayor porción del gasto presupuestario argentino. La administración de Javier Milei propone debatir la reforma previsional después de las elecciones, junto a otras reformas estructurales de la economía, incluyendo la laboral.

El economista Martín Redrado dijo a Radio Rivadavia que "hay que formalizar más trabajadores para que haya más activos que puedan generarle más recursos al sistema previsional; esa es la manera virtuosa de pagarle más a los jubilados", que son uno por cada dos aportantes al sistema, lo cual impide -además de sus distorsiones- hacerlo sostenible.

Ignacio Apella, economista en el Departamento de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial, complementó la propuesta del Cippec con aprendizajes internacionales, destacando los casos de Uruguay y Francia como ejemplos de reformas construidas sobre evidencia técnica, participación plural y procesos institucionales estables.

Voces legislativas

En la actividad organizada por el Cippec, bajo moderación de Manuel Mera -director de Protección Social de la organizadora- participaron representantes de diferentes bloques en el Congreso nacional. La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR), presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, destacó la importancia de promover un debate plural, técnico y con respaldo político. Cuestionó la "falta de voluntad" del PE para impulsar una reforma previsional .

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) resaltó la necesidad de construir consensos amplios en torno a una reforma previsional con mirada federal, sostenible y socialmente justa. Recordó que más del 80% de las personas próximas a jubilarse tienen aportes registrados, aunque no lleguen a los 30 años exigidos. "La política debe garantizar una solución para quienes trabajaron y no pueden jubilarse", afirmó.

Silvana Giudici (PRO) subrayó la necesidad de encarar una reforma previsional con consenso político, información clara y mirada de largo plazo. "El debate debe incluir temas estructurales como los regímenes especiales, retiro de las jubilaciones de privilegios, la edad jubilatoria y la sostenibilidad del Fondo de Garantía. No puede encargarse una reforma de fondo, avasallando y sin la voluntad del Ejecutivo", resaltó.

Nicolás Massot (Encuentro Federal) sostuvo que en el Congreso existen más consensos de lo que se percibe públicamente: "Lo que falta no es acuerdo, sino oportunidades políticas reales para avanzar", aseguró. Instó a encarar el debate previsional como una discusión honesta que incluya la informalidad laboral, el principio de subsidiariedad y la sostenibilidad del sistema. "Sin equilibrio en el esfuerzo y sin datos claros, es muy difícil lograr una reforma que perdure", advirtió.

La población envejece

En el marco del 25° aniversario de Cippec y la celebración de los 200 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Alemania, la jornada previsional debatió cómo transformar "un sistema previsional fragmentado, costoso e inequitativo en uno sostenible, justo y eficaz, sin perder cobertura ni aumentar el gasto público".

En la apertura, el embajador Dieter Lamlé -anfitrión de la actividad en la sede diplomática- destacó que "tanto en Alemania como en Argentina, los sistemas previsionales enfrentan desafíos comunes. El intercambio de ideas y experiencias es clave para construir soluciones sostenibles". Por su parte, Juan Pablo Bagó, vicepresidente del Consejo de Administración de Cippec, señaló: "Tenemos una oportunidad concreta para transformar el sistema previsional sin gastar más, sino haciéndolo más justo y eficiente".

El profesor Dr. Peter Haan, investigador del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), explicó los desafíos en su país. Expuso cómo el envejecimiento poblacional, las desigualdades en expectativa de vida y el vínculo directo entre años de aportes y nivel de pensión están poniendo presión sobre el esquema actual, y repasó las reformas en debate, como el aumento de la edad jubilatoria y la incorporación de trabajadores autónomos y funcionarios públicos al régimen estatal.

Diego Barril, economista principal del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aportó una mirada regional sobre los consensos emergentes en América Latina: garantizar un ingreso mínimo para adultos mayores, sostenibilidad financiera y equidad contributiva. Subrayó que no hay un modelo único, pero sí condiciones mínimas que deben cumplirse para lograr un sistema eficiente y justo.

