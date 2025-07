Ranking de materias primas: los metales brillaron con subas de hasta 50% en el primer semestre

En el menú de inversiones de materias primas el balance del primer semestre del 2025 arroja un amplio dominio de los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) por sobre el complejo de “commodities” en su conjunto, desde los metales industriales hasta los energéticos y agrícolas. Al tomar como referencia la “Periodic Table of Commodities Returns” de los gestores de US Global Investors (USGI) se observa que el platino se disparó casi un 50% en el primer semestre del año, seguido del oro (+26%), la plata (+25%) y el paladio (+21%). Mientras que el cobre tuvo su propia performance destacada, impulsado por la creciente demanda industrial y los catalizadores geopolíticos, con más del 16%.

Para tener una idea de cómo se comportó el resto de las principales materias primas vale señalar que la otrora estrella, el litio, que viene arrastrando dos años seguidos de pérdidas, en el primer semestre cayó casi 18,7%. Entre los cereales, por ejemplo, el trigo y el maíz acumulan una caída de más del 4% y del 8% respectivamente. Veamos cada caso en particular de los mejores rendimientos.

El platino ha sido la estrella revelación del 2025: tras años de cotizaciones dentro de un rango de fluctuación, el platino finalmente experimentó un alza espectacular. El metal se disparó de poco más de u$s900 la onza en enero pasado a cerca de u$s1.360 a finales de junio pasado, lo que representa una ganancia del 49,8%. Solo en el segundo trimestre, subió un 35,8%, cerrando el trimestre a un precio no visto desde 2014. Un factor importante del aumento fue la escasez de oferta. Como explica el Consejo Mundial de Inversión en Platino (WPIC), la oferta de platino ha sido históricamente inelástica en cuanto a precios a corto plazo. “Aun con el aumento de los precios, la producción se mantuvo lenta, lo que provocó desequilibrios persistentes en el mercado. Al mismo tiempo, la demanda se mantuvo firme, abarcando aplicaciones industriales, joyería y su papel emergente en las tecnologías de hidrógeno verde”, señalan desde USGI. Pero a diferencia de su primo, el paladio, que depende en gran medida de la fabricación de vehículos nafteros, el platino se beneficia de una demanda más amplia. Se utiliza en convertidores catalíticos diésel, pilas de combustible y otros materiales. Y a medida que el mundo avanza hacia la descarbonización, el futuro del platino en los sistemas de energía de hidrógeno lo convierte en un material cada vez más estratégico.

El oro sigue siendo el refugio seguro por excelencia: el oro siempre ha sido un barómetro de incertidumbre y, en 2025, los inversores tenían muchos motivos para estar inseguros. Las tensiones geopolíticas volvieron a estallar en Medio Oriente, con la intensificación del conflicto entre Israel e Irán. Solo en abril pasado, el oro alcanzó cinco máximos históricos. A finales de junio pasado, había subido un 25,9%, superando los u$s3.300 por onza. Dado que los bancos centrales siguen comprando cantidades récord de lingotes, especialmente en los mercados emergentes, los analistas de USGU creen que el metal precioso sigue siendo un claro beneficiario de las preocupaciones macroeconómicas. En tal sentido, los fondos ETF de oro con respaldo físico atrajeron la impresionante cifra de u$s38 000 millones en entradas durante el primer semestre del año, lo que marca el mejor rendimiento desde el repunte impulsado por la pandemia en el primer semestre de 2020. Los inversores norteamericanos lideraron la tendencia, aportando u$s21.000 millones. Mientras que el volumen de operaciones se disparó en todos los ámbitos, alcanzando un promedio de u$s329.000 millones diarios a nivel mundial, un nuevo récord, según el WGC. Por otro lado, hay otra tendencia en marcha, la desdolarización. Desde que Estados Unidos y sus aliados congelaron los activos del banco central ruso en 2022, muchos países se han vuelto cada vez más reticentes a mantener reservas denominadas en dólares. El oro, en cambio, se considera políticamente neutral, y los bancos centrales han respondido diversificándose hacia el metal precioso a un ritmo sin precedentes. De hecho, las instituciones compraron más en los últimos cuatro años que en las dos décadas anteriores juntas.

El doble papel de la plata como metal precioso e industrial: la historia de la plata es un poco diferente, pero no menos convincente. A menudo se aprovecha del oro, y en 2025, ha seguido el ritmo del metal amarillo, subiendo casi un 25% hasta junio pasado. La plata superó brevemente los u$s37 a mediados de junio, niveles no vistos desde 2011, antes de estabilizarse en torno a los u$s36. El metal blanco se beneficia de su doble función como metal precioso e industrial ya que la demanda está aumentando en aplicaciones de energía verde, en particular en paneles solares y almacenamiento de baterías. Dado que la demanda de oro por parte de los bancos centrales sigue superando a la de la plata, los expertos de USGI creen que esta está infravalorada en términos relativos. Un retorno a la relación oro-plata histórica (alrededor de 80) podría llevar la plata de nuevo a su máximo histórico de u$s50 la onza, arriesgan desde USGI.

El cobre, el metal del futuro: aunque no es un metal precioso, el cobre merece una mención especial. Terminó el primer semestre con un alza del 16,2%, lo que lo convierte en el metal base con mejor rendimiento. Ahora bien, lo que impulsa el repunte del cobre no es otra cosa que una combinación de temores sobre la oferta, una fuerte demanda de inteligencia artificial (IA) y centros de datos, y el ruido político de Washington. El reciente y sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump de un arancel del 50% al cobre importado elevó los futuros del cobre estadounidense a máximos históricos, añadiendo nueva volatilidad a un mercado ya de por sí ajustado. Y con la oferta mundial luchando por seguir el ritmo de la demanda, los fundamentos a largo plazo del cobre se ven muy sólidos. Desde USGI proyectan que solo los centros de datos requerirán 127.000 megavatios (MW) de energía para 2029, frente a los 82.000 de este año. Cada megavatio de capacidad requiere unas 27 toneladas métricas de cobre. Esto sin contar el papel vital del metal en los vehículos eléctricos (VE), la modernización de la red eléctrica y los semiconductores.

¿Qué pasó con el resto de las materias primas? La energía y la agricultura quedaron rezagadas

No todas las materias primas se beneficiaron del repunte. Varios productos energéticos y agrícolas cerraron el primer semestre en números rojos. Incluso el litio, que en su día fue el favorito del auge de los vehículos eléctricos, cayó casi un 19%, un reflejo de la disminución de la demanda de baterías y el exceso de oferta de los principales productores de China y Sudamérica. Para los inversores “contrarios”, esta podría ser un área a tener en cuenta en busca de oportunidades en la segunda mitad del año.

El balance del primer semestre plantea que las materias primas merecen un lugar estratégico en una cartera bien diversificada. Los metales preciosos han demostrado una vez más su valor como cobertura fiable contra la inflación y las preocupaciones geopolíticas. Los bancos centrales y los desequilibrios fiscales siguen impulsando la demanda a largo plazo, especialmente de oro y platino. Mientras que los metales industriales como el cobre se están beneficiando de los cambios seculares en la tecnología y la electrificación. Si bien la energía y la agricultura experimentaron dificultades, estos sectores podrían ofrecer puntos de entrada atractivos para los inversores con un horizonte temporal más amplio, señala USGI. Veremos.

