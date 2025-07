Martínez cuestiona duramente la gestión económica de Milei y advierte sobre una crisis social y productiva “devastadora”

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, criticó duramente la gestión económica de Javier Milei, calificando la situación del país como “devastadora” en lo social y productivo.

Cuestionó la supuesta solidez fiscal del gobierno, denunciando un “equilibrio fiscal ficticio” basado en manipulación contable.

Señaló la crisis en la industria, construcción y comercio, y la desconexión entre la realidad social y la percepción oficial.

Denunció el desfinanciamiento social: salarios y jubilaciones insuficientes, con caída real de salarios del 5% en 2025.

Criticó recortes en educación y salud, destacando la situación crítica en universidades, jubilados y personas con discapacidad.

Destacó la sintonía con la gente en Santa Fe, donde ganó la oposición libertaria con una alianza amplia.

Evaluó al gobierno de Milei con un 4 sobre 10, “porque soy generoso”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, lanzó una crítica severa al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, señalando que el país atraviesa una situación “devastadora” tanto en el plano social como productivo.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el legislador santafesino desestimó la supuesta solidez macroeconómica exhibida por el oficialismo. “Tenemos un equilibrio fiscal ficticio, dibujaron los números de junio para que no les dé negativo el superávit financiero. Está todo atado con alambre”, afirmó.

Martínez advirtió que esta manipulación contable no es un mero detalle técnico, sino que repercute directamente en la vida cotidiana de los argentinos: “La industria está en crisis, la construcción también, el comercio devastado y una demanda absolutamente achatada. Hay una desconexión total entre lo que pasa en la calle y lo que el Gobierno cree que está sucediendo”.

En cuanto al desfinanciamiento social, fue tajante: “Los sueldos no alcanzan, las jubilaciones no alcanzan ni para comprar remedios. Y el Gobierno parece mirar para otro lado”. Subrayó que la caída del poder adquisitivo no es una percepción, sino un hecho medible: “En lo que va de 2025, los salarios reales cayeron cinco puntos frente a la inflación”.

Martínez también criticó la política oficial hacia la educación y la salud, calificando como “inédita” la ofensiva contra las universidades públicas y denunciando un “desastre” en el sistema de atención a jubilados y personas con discapacidad.

Desde su experiencia en Santa Fe, remarcó la sintonía con el sentir popular: “En Rosario, caminamos los barrios y le ganamos a los libertarios con una alianza amplia. La gente está entendiendo lo que está en juego”.

Finalmente, al calificar la gestión de Milei, fue categórico: “Del 1 al 10, le pongo un 4 al Gobierno. Y porque soy generoso”.