A 31 años del atentado a la AMIA, fuerte reclamo de justicia y advertencias por el avance del terrorismo en la región

La AMIA conmemoró 31 años del atentado con fuertes críticas a la Justicia por la impunidad persistente.

Osvaldo Armoza exigió avances en la causa AMIA y en la investigación por la muerte de Alberto Nisman.

Reafirmó la responsabilidad de Irán y Hezbollah, y pidió cooperación internacional para capturar a los acusados.

Alertó sobre la presencia iraní en América Latina y reclamó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.

Denunció el mal estado de archivos clave y la lentitud judicial, y apoyó el juicio en ausencia.

Condenó el antisemitismo global tras el ataque de Hamás y pidió la liberación de rehenes.

Valoró el respaldo del gobierno argentino a Israel y llamó a mantener viva la memoria y el compromiso con la justicia.

En un acto atravesado por el dolor, pero también por la indignación y el compromiso, la comunidad judía argentina conmemoró este jueves el 31° aniversario del atentado a la AMIA. Frente al edificio donde ocurrió la masacre, el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, brindó un discurso con duras críticas hacia la Justicia, el sistema político y la falta de avances concretos en las investigaciones.

“¿También deberán pasar 30 años para que se sepa quién mató a Nisman?”, disparó Armoza, al interpelar directamente al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, responsables de la causa por la muerte del fiscal que investigaba el atentado. “El silencio es complicidad”, advirtió.

Armoza reiteró la posición histórica de la comunidad: “Irán es el máximo responsable del atentado, ejecutado por Hezbollah”. Remarcó que la Justicia argentina e Interpol han avalado esta línea investigativa, y exigió cooperación internacional para capturar a los acusados, como Mohsen Rabbani y Salman Raouf (El Reda). “Si el Líbano quiere paz, que entregue a sus ciudadanos”, sentenció.

El dirigente también alertó sobre la “infiltración iraní en América Latina”, y cuestionó acuerdos como el pacto militar entre Irán y Bolivia. Recordó el dictamen del fiscal Nisman sobre la estructura terrorista de Hezbollah en la región y pidió declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. “El terrorismo está activo y se adapta a los tiempos”, afirmó.

En un tramo especialmente crítico, denunció el estado de abandono de los documentos de la ex SIDE bajo custodia judicial —con riesgos de contaminación y derrumbe— y cuestionó la lentitud del fiscal Ouviña en su revisión. También apuntó a la Corte Suprema, exigiendo una resolución sobre la absolución de Carlos Telleldín, último tenedor conocido de la camioneta-bomba.

Armoza valoró la propuesta de aplicar la ley de juicio en ausencia, aunque pidió cautela legal, y destacó el reciente fallo que volvió a responsabilizar a Irán y Hezbollah por los atentados de 1992 y 1994.

La amenaza global del antisemitismo y el impacto del ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 también ocuparon un lugar central. “No hablamos de críticas a Israel, sino de discursos que celebran la violencia y demonizan a los judíos”, denunció. Reclamó la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamás y agradeció el respaldo del gobierno argentino a Israel tras el ataque.

El acto concluyó con un llamado a la memoria activa y a la perseverancia: “Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. Seguiremos juntos y de pie. Porque el terrorismo no discrimina, y la solidaridad tampoco”.