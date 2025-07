Diputado oficialista Oscar Zago alerta sobre la falta de votos y la necesidad de diálogo en el oficialismo

El diputado Oscar Zago (MID) advierte que el oficialismo carece de votos suficientes en Diputados y Senado para bloquear proyectos que puedan afectar al gobierno de Javier Milei.

Señala que la falta de diálogo político es un gran obstáculo y pide que el gobierno retome la negociación para buscar consensos.

Critica la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, muchos de los cuales enfrentan problemas para pagar sueldos, y llama a bajar los tonos y recuperar el respeto y la conversación.

Señala errores en el armado electoral de La Libertad Avanza, que dejó fuera a partidos históricos por desconocimiento de reglas electorales.

Reconoce avances fiscales pero advierte sobre fracturas internas y la necesidad urgente de diálogo y reconstrucción política para asegurar el futuro legislativo y electoral del oficialismo.

En un contexto político cada vez más convulsionado, con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y la tensión creciente entre la Casa Rosada y los gobernadores, el diputado nacional Oscar Zago, del Movimiento Identidad y Dignidad (MID), encendió las alarmas sobre la situación parlamentaria que enfrenta el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Splendid AM 990, Zago advirtió que “hoy los votos no están, ni en Diputados ni en el Senado”, en referencia a la dificultad del oficialismo para aprobar o bloquear proyectos legislativos que podrían desafiar el plan económico del presidente. El legislador, que forma parte del bloque oficialista pero mantiene una postura crítica, subrayó que uno de los mayores obstáculos es la falta de diálogo político.

“El Gobierno tiene que volver a sentarse a la mesa de discusión, buscar consensos y trabajar mucho si quiere bloquear el veto”, sostuvo, marcando la urgencia de reconstruir puentes en el Legislativo.

La tensión no se limita al Congreso. Consultado sobre la relación con los gobernadores, Zago fue tajante: “Hay muchas provincias que no pueden pagar sueldos, y eso hace todo más difícil. Con menos diálogo no se consiguen las cosas. Hay que volver al respeto, a la conversación. Sin eso, va a ser muy complicado”.

Sus declaraciones llegan después de que el propio Milei calificara de “perversos” a los gobernadores que promueven proyectos contrarios a la política de ajuste fiscal, un tono que Zago considera contraproducente. “Así no se van a conseguir los votos. No es el camino. Hay que recuperar los consensos. Si no hay respeto, no hay diálogo, y sin diálogo no hay soluciones”, afirmó.

Respecto al cierre de listas para las elecciones bonaerenses, el diputado describió un ambiente de “apurada rosca política”, aunque respaldó la labor del comité del MID en la provincia. Además, señaló errores en el armado de La Libertad Avanza, destacando que muchos partidos históricos desconocían reglas básicas sobre la pérdida de personería por no presentarse en elecciones previas. “Fui una de las primeras víctimas, si se quiere, de esa forma de armar frentes que dejaba afuera a los partidos tradicionales”, confesó.

Desde adentro, Zago lanza una advertencia: aunque reconoce avances en materia fiscal, reclama un urgente giro hacia el diálogo, el respeto institucional y la reconstrucción política. En un escenario donde cada voto puede ser decisivo, sus palabras reflejan las fracturas internas y la creciente tensión dentro del espacio que sostiene a Milei.