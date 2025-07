César Milani estalla contra el fiscal Taiano y califica de “farsa” el nuevo impulso en la causa Nisman

César Milani criticó duramente al fiscal Eduardo Taiano por reactivar la causa Nisman, calificándola de “farsa” y “circo”.

Cuestionó la citación de militares y agentes de inteligencia y acusó motivaciones políticas detrás del avance judicial.

Sostiene que Nisman se suicidó y que no hay pruebas de asesinato.

La causa, aún sin resolución tras casi una década, fue reimpulsada con documentos desclasificados por el gobierno de Javier Milei.

En una entrevista radial cargada de polémica, el ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani, arremetió contra el fiscal Eduardo Taiano por la reciente reactivación judicial en la causa por la muerte de Alberto Nisman. La decisión de citar a declarar a más de 90 militares y 200 agentes de inteligencia fue calificada por Milani como “una farsa y un circo”, en lo que consideró un intento desesperado por mantener vivo un expediente que “se cae solo”.

Milani no escatimó críticas: apuntó directamente al fiscal y lo acusó de actuar bajo órdenes de “poderes que operan detrás”. “Este impresentable fiscal está tratando de mantener la causa de Nisman con alfileres”, denunció, al tiempo que sugirió una intencionalidad política al relanzar la investigación en coincidencia con fechas sensibles como los aniversarios del atentado a la AMIA y la muerte del fiscal.

El trasfondo: inteligencia, política y un expediente sin resolver

La ofensiva de la fiscalía se apoya en documentos recientemente desclasificados por el gobierno de Javier Milei, que buscan esclarecer la muerte del fiscal especial del caso AMIA. Taiano sostiene la hipótesis de que Nisman fue asesinado en el marco de una interna en los servicios de inteligencia, tras la salida de Antonio “Jaime” Stiuso y el ascenso de estructuras paralelas vinculadas al entonces jefe del Ejército.

Lejos de desentenderse, Milani redobló su desafío: “Cuando termine esta farsa, espero que me llamen. No hay hipótesis, no hay línea de argumentación, no hay indicios. Todo está fabricado”. Además, reiteró su postura de que Nisman se suicidó, señalando su “ineptitud” y sus “vínculos bastante extraños con gente como Stiuso”.

Una causa congelada y altamente politizada

La muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015 horas antes de presentar una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, continúa envuelta en incertidumbre y controversia. A casi una década del hecho, la causa sigue sin resolución firme, convertida en un emblema de la judicialización de la política argentina.

El gobierno de Milei, al desclasificar información sensible, apuesta a renovar la investigación. Para algunos, es una oportunidad para llegar al fondo de la verdad. Para otros, como Milani, solo una nueva etapa de “show judicial” con fines políticos. El debate, como la causa misma, sigue abierto.