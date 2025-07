“Me dijo que la extrañaba”: el día que Tomás Yankelevich contó la conexión entre su hija Mila y Romina Yan

La noticia sobre la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, conmocionó al mundo del espectáculo. En las últimas horas, las redes reflotaron un video donde Tomás Yankelevich, el papá de la nena, contaba la inexplicable conexión de su hija con Romina Yan.

“Mi hija tiene seis años, no la conoció, pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño, la tía Ro’”, dijo durante su visita a Sería Increíble (Olga). Las declaraciones del productor sorprendieron a todos porque su hermana murió el 28 de septiembre de 2010 y Mila nació el 13 de febrero del 2018.

Al respecto, comentó: “Obviamente, yo le hablo de ella, no es que le muestro miles de videos. Mi hija no vio ‘Chiquititas’, además vivimos en Estados Unidos. Pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’. Y hablamos de eso mucho, mucho”.

Luego aseguró que Romina está siempre muy presente. “Yo la siento a mi hermana conmigo siempre, en todo momento. Tengo una foto al lado de mi cama de nosotros dos y todos los días le hablo”, sostuvo.

A modo de cierre, reflexionó: “Y tengo una conexión de alegría y de recuerdos, obviamente, que cuando hay veces uno se pone a pensar de la falta... Si te enfocás en la falta y en ese espacio vacío... No podés. Pero la verdad que cada vez que hablo de ella me lleno de orgullo”.

Qué le pasó a Mila, la hija de Tomás Yankelevich

Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, es una de las dos nenas argentinas que murieron en el trágico choque de una barcaza contra un velero que llevaba a chicos que participaban de una colonia de vacaciones en Miami Beach.

La nieta de Cris Morena tenía 7 años y participaba de una colonia de vacaciones de la Miami Youth Sailing Foundation, una organización —ligada a Miami Yacht Club— dedicada a la enseñanza de navegación para chicos.

Los papás de Mila, Tomás y Sofía, se conocieron en una fiesta y luego de un año de noviazgo se casaron en 20 de diciembre de 2008. Dos años después nació su primer hijo, Inti, y en febrero de 2018, nació Mila.

Tras renunciar a su cargo en Telefe y mudarse a Miami, Tomás Yankelevich asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo de contenidos generales de entretenimiento de Turner Latinoamérica.

La familia vive en una lujosa casa de cinco pisos y cuatro dormitorios ubicada en la playa Ocean 7 en Surfside, por la que habrían pagado 5,7 millones de dólares según The Real Deal.

Fuente: TN