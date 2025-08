Oficialismo declara cerrada la comisión investigadora del caso $Libra, mientras la oposición la mantiene vigente

El oficialismo en Diputados declaró cerrada la comisión investigadora del caso $Libra tras cumplirse el plazo de 90 días desde su creación.

La oposición rechaza esta interpretación, argumentando que la comisión no se constituyó formalmente al no designarse autoridades, por lo que sigue vigente.

La comisión fue creada el 8 de abril para investigar una estafa que afectó a miles de ahorristas.

Solo se realizó una reunión informativa el 25 de junio con especialistas, pero no hubo avances significativos debido a la falta de consenso político.

La oposición planea reunirse para definir cómo continuar y busca reactivar la comisión mediante una nueva resolución.

Si no se reactiva, la causa quedaría sin seguimiento en el Congreso, aumentando la tensión política en un contexto ya conflictivo.

El oficialismo en la Cámara de Diputados dio por concluida la comisión investigadora creada para indagar la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra, tras considerar que venció el plazo máximo de 90 días desde su constitución. Sin embargo, la oposición rechazó esa interpretación y sostuvo que la comisión sigue vigente al no haberse formalmente conformado ni designado autoridades.

La controversia gira en torno a la validez de los plazos. Fuentes opositoras señalaron que, dado que no hubo elección de autoridades, la comisión no llegó a constituirse formalmente y por ende no puede hablarse de un vencimiento. Por ello, anunciaron que este miércoles mantendrán una reunión virtual para definir cómo continuar con la investigación.

Desde el oficialismo, en tanto, afirmaron que el término establecido se cumplió y que el cuerpo perdió su validez, sin haber alcanzado los consensos para avanzar en la causa. Según señalaron, ya no es posible convocar a nuevas sesiones bajo la resolución original.

La comisión fue creada el 8 de abril con la intención de esclarecer el caso que involucra a miles de ahorristas afectados por la estafa en $Libra. Sin embargo, desde su primera reunión el 30 de abril, donde se produjo un empate entre candidaturas para presidir la comisión, hasta la única reunión informativa del 25 de junio, los avances fueron limitados.

Especialistas y denunciantes, entre ellos la periodista Irina Hauser y el economista Alejandro Bercovich, participaron de esa sesión para brindar su visión sobre criptomonedas y finanzas, pero la falta de acuerdo político frenó el progreso.

Mientras el oficialismo da por cerrada la investigación, la oposición insiste en reactivar la comisión con una nueva resolución en el recinto. De no ser así, la causa $Libra quedaría sin seguimiento institucional en el Congreso, profundizando la tensión entre bloques en un contexto ya marcado por disputas legislativas durante la gestión de Javier Milei.