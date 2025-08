Trump moviliza dos submarinos nucleares tras las amenazas de Medvédev: «Están más cerca de Rusia de lo que piensan»

La tensión entre Estados Unidos y Rusia ha alcanzado un nuevo pico tras la última escalada verbal y militar entre ambas potencias. El presidente estadounidense Donald Trump, visiblemente molesto por las recientes 'provocaciones' del exmandatario ruso Dmitri Medvédev sobre una posible confrontación nuclear, ha ordenado el despliegue inmediato de dos submarinos nucleares estadounidenses «en zonas estratégicas», según comunicó este viernes a través de su plataforma Truth Social.



«Ante las declaraciones insensatas del señor Medvédev, he dado instrucciones para posicionar dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas. No vamos a subestimar amenazas de esta magnitud», publicó Trump. Aunque no detalló si se trata de submarinos de propulsión nuclear o con armamento atómico, ni reveló sus ubicaciones específicas, más tarde aseguró en una entrevista en Newsmax que las naves están «más cerca de Rusia de lo que les gustaría saber».



Esta decisión llega apenas horas después de que Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtiera que «cada ultimátum de Trump es un paso hacia la guerra» y citara la «mano muerta», un legendario sistema soviético que lanzaría automáticamente un ataque nuclear en caso de que la cadena de mando fuera destruida. Las palabras de Medvédev encendieron todas las alarmas en Washington.

«Cuando escucho la palabra ‘nuclear’, no me quedo de brazos cruzados», dijo Trump. «He visto lo que ese tipo dice. Si cree que vamos a quedarnos quietos mientras Rusia juega con fuego, se equivoca profundamente». Medvedev es un firme defensor de la guerra en Ucrania. Fue presidente entre 2008 y 2012, pero en la práctica sustituía a Putin, quien logró eludir los límites constitucionales y mantenerse en el poder.

El ultimátum de Trump a Putin

En esta escalada, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum directo al Kremlin: si Vladimir Putin no detiene las hostilidades en Ucrania en los próximos 10 a 12 días, EE. UU. impondrá sanciones económicas devastadoras.

«Rusia debe declarar un alto el fuego inmediato y comprometerse con un proceso serio de paz. Si no lo hace en ese plazo, enfrentará consecuencias sin precedentes», aseguró Trump en su mensaje.



Entre las medidas que se están considerando en la Casa Blanca se incluyen sanciones secundarias dirigidas a países que sigan comprando petróleo ruso, con el objetivo de asfixiar financieramente al Kremlin. Fuentes cercanas al Ejecutivo norteamericano no descartan restricciones en el sistema bancario internacional ni el bloqueo de activos estratégicos rusos en el extranjero.

Desencanto en la relación Trump-Putin

La actitud del líder republicano marca un giro respecto a su política inicial. Al regresar al poder en enero de 2025, Trump apostó por una diplomacia directa con Moscú, convencido de que su buena relación personal con Vladimir Putin permitiría una resolución rápida del conflicto en Ucrania. Pero según fuentes de inteligencia estadounidenses, el Kremlin ha hecho oídos sordos a los intentos diplomáticos del mandatario y ha intensificado sus operaciones militares.

Un reciente informe de la AFP basado en datos de la fuerza aérea ucraniana reveló que Rusia lanzó en julio más de 6.200 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, lo que representa un aumento del 16 % respecto a junio y marca el mes más agresivo desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Los bombardeos se han vuelto cotidianos, obligando a miles de civiles a refugiarse cada noche en sótanos, estaciones de metro y baños interiores.



Kiev, bajo fuego constante

El último gran ataque ruso sobre Kiev, ocurrido la madrugada del jueves, dejó 31 muertos, entre ellos cinco niños, y decenas de heridos. Uno de los menores tenía apenas dos años. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó el ataque como «una de las noches más trágicas desde que comenzó la guerra» y renovó su llamado a Putin para una negociación directa. «No podemos permitir que esta carnicería continúe. Estoy dispuesto a reunirme hoy mismo si eso salva vidas», dijo Zelenski.

La indignación crece en Ucrania, donde la población empieza a perder la esperanza de una resolución diplomática. «Nuestros hijos podrían haber estado entre las víctimas. Ya no sabemos dónde es seguro», lamentó Irina Drozd, una vecina de Kiev de 28 años, al depositar flores en uno de los edificios bombardeados.

La sombra del misil Oreshnik

En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció este viernes el inicio de la producción masiva del misil hipersónico «Oreshnik», con capacidad de carga nuclear y una velocidad que le permitiría evadir la mayoría de los sistemas de defensa occidentales. Según Putin, estos misiles podrían desplegarse en Bielorrusia, frontera directa con países miembros de la OTAN, lo que añadiría aún más presión al tablero geopolítico europeo.

Pese a ello, el jefe del Kremlin aseguró que sigue apostando por «una paz duradera». Una afirmación que muchos en Occidente consideran vacía, a la luz de la escalada militar rusa y la intensificación de sus ataques contra infraestructuras civiles.

