Fue anticipo exclusivo de R24N : DIDI ya está en Rafaela

Hace ya unas semanas anticipamos que las aplicaciones de transporte estaban por desembarcar en Rafaela. Fuimos los primeros en decir que tanto Uber como DIDI desembarcarían en nuestra ciudad. Desde hoy oficialmente DIDI ya funciona en Rafaela y por lo que sabemos hay casi 100 postulantes para incorporarse al servicio. También podemos adelantar que en los próximos días va a desembarcar Uber, con la novedad que ofrecerá un exclusivo servicio de financiación de vehículos para quienes quieran adquirir uno para destinarlo al servicio de transporte. Así como el sol no se puede tapar con la mano, los "dinosaurios" deberán entender que las aplicaciones de transporte funcionan en todo el mundo y será imposible impedir que ello suceda en Rafaela. Desde la Municipalidad se mostraron bastante proclives a que el servicio se pueda desarrollar con normalidad y la respuesta en off de funcionarios del área fue contundente: "la prohibición no es el camino"