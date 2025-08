Lactancia y VIH: un nuevo paradigma cambia las vidas de madres e hijos

La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025 llega con un cambio de paradigma: por primera vez en la Argentina, se abre la posibilidad de que algunas mujeres que viven con VIH puedan amamantar. Hasta hace muy poco, la indicación era una prohibición absoluta. Sin embargo, los avances en los tratamientos y la defensa de derechos transformaron ese escenario.

Aunque por años se prohibió de forma tajante, los avances médicos y la defensa de derechos permiten que hoy, en ciertos casos, una mujer con VIH pueda amamantar.

De la prohibición total al derecho a decidir

Hasta hace pocos años, la indicación médica era contundente: las mujeres con VIH no debían amamantar. La lactancia estaba contraindicada por considerarse una vía inaceptable de transmisión del virus. Sin embargo, esa recomendación, aunque buscaba proteger al bebé, generaba un fuerte impacto emocional. “Muchas mujeres vivieron este mandato como una forma de exclusión y estigmatización”, explicó la Dra. Soledad Méndez, doctora en Bioquímica, bióloga molecular y especialista en lactancia.

El cambio comenzó a gestarse con la lucha de las propias mujeres con VIH, acompañadas por organizaciones como ICW Argentina. Pero también fue clave el trabajo de infectólogos como la Dra. Natalia Laufer, quien demostró científicamente que un tratamiento eficaz puede reducir el riesgo de transmisión por leche materna a menos del 1%.

Un caso en San Luis, acompañado por un equipo interdisciplinario, sentó precedente en Argentina: “Pasamos del ‘prohibido’ al ‘decidimos juntas’”, resumió Méndez.

Las condiciones médicas necesarias

No cualquier mujer con VIH puede amamantar: deben cumplirse requisitos estrictos para garantizar la seguridad del bebé. Estos son los puntos clave:

Carga viral indetectable sostenida desde seis meses antes del embarazo.

Adherencia total al tratamiento antirretroviral.

Equipo interdisciplinario que incluya infectología, pediatría y obstetricia.

Lactancia exclusiva durante los primeros seis meses.

Seguimiento clínico frecuente para madre y bebé.

Méndez explicó que “el seguimiento es mucho más estrecho que en una lactancia habitual” y destacó la importancia del rol de las redes comunitarias y las puericultoras, muchas veces clave para que las mujeres no atraviesen este proceso solas.

Vínculo, ciencia y equidad

“La lactancia fortalece el vínculo afectivo y contribuye al bienestar emocional de la madre”, afirmó Méndez. Poder tomar esta decisión desde el conocimiento y no desde el miedo, también es un acto de reparación.

Uno de los desafíos más grandes hoy es la desigualdad de acceso: no todas las provincias garantizan el seguimiento médico necesario, ni la provisión continua de medicación o análisis. “Muchas mujeres reciben como única opción el ‘no amamantar’, sin contemplar su deseo”, denunció Méndez.

Por eso, se articulan redes de acompañamiento para quienes no acceden a un equipo especializado: “Lo principal es que no estén solas. El deseo de amamantar puede ser una realidad”, sostuvo. “La decisión final la toma siempre la madre, pero no puede hacerlo sola. Requiere un entorno médico preparado, comprometido y disponible. Eso incluye infectología, pediatría, obstetricia, ginecología, salud mental y, por supuesto, asesoría en lactancia”, remarca.

Soledad será disertante en la cuarta edición de las jornadas de Lactancia Materna de la Universidad de Belgrano (LACMA UB) el próximo martes 12 de agosto y cualquiera que quiera acercarse puede inscribirse en la página de la Universidad y conectarse a la charla vía Zoom.

Fuente: TN