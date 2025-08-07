Pampita tocó fondo y explicó el verdadero motivo por el que no habla de la China Suárez

Pampita ya está cansada de que le pregunten por la China Suárez, a quien en 2015 encontró en un motorhome con Benjamín Vicuña, su marido. A 10 años del escándalo y en medio de la polémica por la relación entre la actriz y Mauro Icardi, la nueva conductora de Los 8 escalones (eltrece) tocó fondo y explicó por qué no quiere hablar de la ex Casi ángeles.

“Yo no opino sobre Eugenia, ni sus frases, ni sus dichos, ni su maternidad, ni nada. Trato de construir siempre una buena relación entre nosotras, porque lo creo absolutamente necesario para todo lo que nos espera por muchos años más. Hasta que los chicos sean grandes y ya se relacionen entre ellos, tenemos que llevarlos, traerlos, comunicarnos. No quisiera lastimar el vínculo de ninguna manera y sé que opinando se pueden generar cosas feas”, sostuvo en LAM (América).

Por último, se refirió a sus hijos y si se vieron afectados por las declaraciones de Suárez, que acusó al galán chileno de mal padre: “Los chicos están muy bien, se crían en un ambiente de mucho amor y la realidad de ellos es la que pasa adentro de sus casas”.

Fuente: TN