El infierno de los rehenes en Gaza que la comunidad internacional antisemita calla

Informe del Ministerio de Salud de Israel sobre rehenes en Gaza detalla deterioro físico y psicológico. La prensa antisemita y algunos países con intereses económicos arabes tratan de ocultarlo e infamemente hablan sobre el reconocimiento de un Estado Palestino pero mantienen un silencio cómplice y asesino. Es hora que el mundo sepa lo que hacen los asesinos criminales de Hamas y que los que los defienden no son más que igual de asesinos y cómplices de un genocidio. Basta de hablar sobre supuestos "abusos" de Israel, lo que hace el Estado judío es defenderse de estas lacras inmundas que nada se merecen.



El Ministerio de Salud de Israel ha entregado un informe a la Cruz Roja que documenta el grave deterioro físico y psicológico de los rehenes retenidos en Gaza. Este informe surge tras la divulgación de vídeos de los rehenes Evyatar David y Rom Braslavski, que muestran una notable pérdida de peso y angustia después de meses en cautiverio.

En la comunicación oficial, el Ministerio indica que "estas imágenes son el resultado de un sufrimiento extremo y prolongado".



El informe abarca el estado de salud de 12 repatriados que accedieron a ser parte de este estudio, destacando el abuso físico sufrido desde su secuestro el 7 de octubre y el patrón de maltrato durante su detención por parte de Hamás y otras organizaciones.

Los vídeos de David y Braslavski reflejan tales maltratos, incluyendo hambre extrema y falta de atención médica. La pérdida de peso significativa no solo afecta la salud física, sino que también deteriora las funciones corporales. Además, se observa una angustia psicológica profunda en los rehenes, evidenciada por su comportamiento y expresiones, lo que indica una grave desesperación.

El informe detalla que los rehenes han sido sometidos a violencia severa desde el momento de su secuestro, incluyendo disparos. Muchos sufrieron agresiones físicas y verbales, así como humillaciones graves a manos de multitudes locales. Durante su cautiverio, algunos fueron testigos del asesinato de familiares y amigos, lo que agudizó su trauma y la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

Las condiciones de detención son descriptas como inhumanas. Los rehenes pasaron largos periodos en oscuras y estrechas celdas subterráneas, donde enfrentaron un régimen de inanición, con escasas y en ocasiones, en mal estado, comidas y agua contaminada. La falta de acceso a higiene personal y la imposibilidad de moverse con libertad agravan su situación.



El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para que se tomen medidas para proporcionar asistencia médica de emergencia y facilitar el regreso de los rehenes a Israel.