Agronegocios: 80% de las empresas se financia con créditos en dólares y a más de un año de plazo

Nera, el ecosistema abierto de financiamiento digital para el agro que conecta a productores, proveedores y traders con entidades financieras, presentó la primera edición de su Informe Nera, que aporta un análisis de las decisiones financieras del productor.

El trabajo ofrece datos y tendencias clave sobre cómo se comporta el crédito bancario para la financiación de capital de trabajo en el agro argentino.

El financiamiento es una pieza central del negocio agropecuario que no sólo le permite al productor crecer sino también ordenar su flujo de caja a lo largo del ciclo productivo y sostener la rentabilidad en contextos cambiantes.

Si se analizan, por ejemplo, los principales cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada), el productor financia el 75% de la inversión de su campaña con capital de terceros. El Informe hace un recorrido del comportamiento dentro de la plataforma durante los últimos dos años para entender cómo, cuándo y con qué instrumentos se financia el agro.

En estos períodos, la gran novedad fue la reaparición de los créditos en dólares, que poco a poco se convirtieron en la moneda más elegida.

A través de la plataforma, el 65% de los productores financió la compra de sus insumos en dólares durante el 2024/2025, resultado principalmente de una oferta con condiciones de tasas atractivas logradas en conjunto con las entidades y los proveedores que operan en la plataforma.

La tendencia se hace más pronunciada al observar los primeros seis meses del 2025, dado que en este período la relación entre dólares y pesos es del 80% y 20% respectivamente.

“En el primer semestre del 2025 registramos un 140% más de transacciones respecto del mismo período anterior. Este crecimiento refleja la importancia de la tecnología y la innovación financiera a la hora de desarrollar soluciones para que el productor tenga el producto financiero a medida en el momento que lo necesita. Y también habla de un sector que sigue invirtiendo e impulsando su desarrollo para superarse año tras año”, explicó Marcos Herbin, CEO de Nera.

La financiación de insumos tiene su preferencia por parte del productor. En lo que refiere a créditos para compras con destino agrícola, el 70% elige plazos que tengan un mínimo de 12 o más meses. El objetivo es que la finalización del crédito y su vencimiento, sea coincidente con la siguiente cosecha.

El grano como una herramienta de pago

Los contratos de comercialización de cereales y oleaginosas son otra estrategia de financiación que utiliza el productor como garantía para tomar créditos. Se trata de un acuerdo de venta anticipada o “forward” cedido a la entidad financiera donde se compromete a modo de pago un volumen de su producción a entregar en un plazo determinado.

En 2024 Nera logró evolucionar este tipo de financiación, digitalizando el proceso punta a punta a través de “Crédito Grano Futuro” para transformar los activos físicos en activos financieros.

Durante el período 2024/2025 se originaron créditos de este tipo por más de 330 mil toneladas, el equivalente a unos 11.000 camiones puestos como garantía de financiamiento.

En un contexto donde los commodities vienen operando sobre valores bajos, tomar estas líneas con precio abierto es una opción para mejorar los márgenes hacia la cosecha, por eso el 80% de los contratos fueron con “precio a fijar”. Soja y maíz fueron los cultivos más utilizados como respaldo en estas operaciones.

“Vemos una marcada profesionalización financiera del productor agropecuario. No sólo crece la demanda de crédito, sino también su sofisticación: más operaciones en dólares, con respaldo en granos, y con visión de mediano plazo”, señalaron desde el equipo de Nera.

A poco más de dos años de su lanzamiento, la plataforma facilitó la toma de financiación para más de 6.600 productores, superando los US$1.700 millones de colocación en créditos.

Actualmente ofrece líneas de cuatro entidades financieras que son Banco del Sol, Comafi, Galicia y Santander y espera sumar más bancos en los próximos meses, según reveló Marcos Herbin.

Los productores destinan estos préstamos a pagar online insumos, hacienda e implementos agrícolas a más de 1.800 proveedores.

Fuente: Ámbito