Ricardo Centurión publicó una foto con Carlos Tevez y encendió los rumores sobre una posible llegada a Talleres

Luego de sus pasos por Racing, Boca, Vélez, San Lorenzo y Barracas Central, Ricardo Centurión volvió a jugar en el exterior. Desde abril de este año se desempeña en Oriente Petrolero de Bolivia, donde ya se convirtió en una de las figuras del equipo.

Más allá de su buen presente futbolístico en tierras bolivianas, en las últimas horas comenzó a circular un posteo de Ricky que despertó rumores sobre un posible regreso a la Argentina.

En una historia de Instagram, el futbolista de 32 años compartió una foto junto a Carlos Tevez, acompañada por la canción Atiende mi llamado, de Piola Vago, la banda fundada por el propio Apache.

En la misma fotografía se los ve a ambos compartiendo un buen momento durante su etapa en Boca, riendo y distendidos, lo que avivó los rumores sobre un posible traspaso a Talleres de Córdoba, el equipo que actualmente dirige Carlitos.

A pesar de este posteo, todo indica que la relación entre ambos no es la mejor: en su momento, el propio Centurión reconoció que no tuvo una buena relación con Carlos Tevez.

Mientras tanto, el Talleres de Tevez aún no logra despegar: perdió cuatro partidos, empató dos y solo superó a Independiente en la segunda fecha del Torneo Clausura.

Fuente: 442