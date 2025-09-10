Santa Fe demanda a obras sociales por 6.102 millones de pesos en deudas

El sistema de salud pública de Santa Fe exige a obras sociales y empresas de medicina prepaga el pago de una deuda que asciende a 6.102 millones de pesos. Este monto corresponde a servicios médicos brindados en hospitales y centros de salud públicos a personas con cobertura, quienes no recibieron los reembolsos correspondientes de sus financiadores.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la diferencia entre un Estado que garantiza la atención sanitaria y uno que no reclama el reembolso de los costos a las entidades que deberían asumir esas obligaciones.

Del total de la deuda, el Pami representa una quinta parte con 1.161 millones de pesos. Junto a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), acumulan la mitad del total de la deuda, es decir, 3.048 millones de pesos.

La secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, enfatizó la necesidad de recuperar esos fondos: “Son recursos que debieron ser cubiertos por entidades privadas y que terminó asumiendo el Estado provincial. Es fundamental que se devuelvan para mejorar y ampliar los servicios públicos”.

El proceso de reclamación se inicia a partir de la identificación de los pacientes con obra social o prepaga en hospitales públicos. Las áreas administrativas de cada institución realizan los reclamos correspondientes a los financiadores, quienes son los responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados.