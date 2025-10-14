Si es deudor alimentario, no entra a la cancha

Por incumplimiento en el pago de alimentos, el Juzgado de Menores y Familia de Mercedes le prohibió a un padre deudor la asistencia a estadios de fútbol de la liga de esa localidad.

En la causa caratulada “D.V. A. C/ B.C.A. S/ ALIMENTOS”, que ya tenía sentencia firme, el juez Marcos Mosca Tressens una serie de medidas, ya que el progenitor no cumplía lo ordenado.

El magistrado dispuso también la retención y/o no renovación de Carnet de Conducir y se ofició a la Dirección de Tránsito municipal.

Asimismo, Tressens libró oficio a la Liga Mercedeña de Fútbol y a las Comisarías Primera y Tercera de esa ciudad, como también al Registro de la Propiedad Inmueble y al Registro de la Propiedad del Automotor.

La sentencia causó revuelo en la provincia de Corrientes y varios profesionales salieron a opinar. El reconocido penalista Ricardo Sosa sostuvo en declaraciones radiales que "hay muchos padres que inventan fraudulentamente la incapacidad de pago para no abonar la cuota alimentaria de sus hijos”.

Al ser consultado sobre si el juez de Mercedes se había excedido en su resolución, el letrado señaló que “para mí son valederas las medidas que toman los jueces, siempre que estén en el marco legal”, como en este caso.

Además de la prohibición a partidos de fútbol, el deudor sufrió el embargo e inhibición de sus bienes, se ordenó su inscripción en el Registro de Morosos Alimentarios y tiene prohibido salir del país.

