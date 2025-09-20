Informe judicial confirma cumplimiento de conducta de Cristina Kirchner durante su arresto domiciliario

El TOF 2 recibió el primer informe trimestral sobre Cristina Kirchner durante su arresto domiciliario.

El informe concluyó que la ex presidenta cumplió con todas las condiciones impuestas.

Se prorrogó por tres meses más la detención domiciliaria bajo las mismas reglas de conducta.

No se registraron irregularidades en las visitas, incluyendo encuentros políticos y con líderes internacionales.

La Justicia destacó que las restricciones buscan preservar la eficacia de la condena y la seguridad personal de Kirchner.

Los jueces subrayaron que toda condena por corrupción debe enviar un mensaje institucional claro.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) recibió el primer informe trimestral sobre el comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner durante su arresto domiciliario, cumpliendo la condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema de Justicia. El documento, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, concluyó que la ex presidenta respetó las condiciones impuestas por la Justicia, lo que permitió al juez Jorge Gorini prorrogar por tres meses más las reglas de conducta que rigen su detención.

Fuentes judiciales confirmaron que el resultado del informe fue “positivo” y que no se registraron incumplimientos. La exmandataria ha permanecido en su domicilio, ubicado en San José 1.111, sin adoptar conductas que alteren la convivencia vecinal, un punto que había generado polémica al inicio de su detención debido a los acampes y marchas de simpatizantes en la zona.

En cuanto a las visitas, el informe detalló que no se registraron irregularidades. El régimen de arresto domiciliario establece que solo familiares, abogados y médicos autorizados por la Justicia pueden ingresar libremente, mientras que cualquier otro visitante requiere autorización previa. Esta medida busca mantener el carácter restrictivo de la detención y asegurar que no se desnaturalice el beneficio otorgado tras su condena por corrupción.

Durante los últimos meses, Kirchner recibió en su domicilio a dirigentes de su espacio político, entre ellos Mariano Recalde, Itai Hagman y Jorge Taiana. Además, mantuvo encuentros con líderes internacionales como el expresidente de Colombia Ernesto Samper y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La Justicia no observó incumplimientos en estas reuniones, aunque desde Comodoro Py recordaron que el control estricto busca garantizar que la prisión domiciliaria cumpla su función normativa y no se transforme en un espacio de actividad política.

En el marco de estos controles, la ex presidenta había planteado públicamente que su “vida social” no debía quedar limitada a la autorización judicial. Sin embargo, la Cámara de Casación ratificó que flexibilizar en exceso las condiciones de la detención afectaría la eficacia de la condena y el mensaje institucional que busca enviar la Justicia en casos de corrupción.

Los jueces de la Casación, Barroetaveña y Hornos, destacaron que las restricciones también responden a la seguridad personal de la exmandataria. Kirchner había alegado presuntos riesgos a su integridad física como parte de los fundamentos para obtener el arresto domiciliario. En respuesta, los magistrados subrayaron que los controles y limitaciones son coherentes con la necesidad de proteger la integridad del Estado y mantener la autoridad normativa de la Justicia.

El informe trimestral del TOF 2 reafirma, además, la obligación de la ex presidenta de cumplir rigurosamente las reglas de conducta, un requisito clave para la continuidad del beneficio. El seguimiento periódico permite al tribunal evaluar no solo la permanencia en el domicilio, sino también la manera en que se gestionan las visitas, el cumplimiento de horarios y la interacción con el entorno.

En términos institucionales, la decisión de mantener la prórroga de tres meses refleja la estrategia del tribunal para equilibrar la aplicación efectiva de la pena con la seguridad y la integridad de Kirchner. La medida también busca garantizar que toda condena por delitos de corrupción envíe un mensaje normativo claro, reforzando la transparencia y la confianza en los mecanismos judiciales del país.

El seguimiento y control del arresto domiciliario continuará en los próximos trimestres, con la expectativa de que la ex presidenta mantenga la conducta adecuada para cumplir con las reglas de su detención, en consonancia con los lineamientos del TOF 2 y la jurisprudencia consolidada en materia de ejecución penal en casos de corrupción.