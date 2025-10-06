Tiene fecha un cambio bisagra en la administración pública de Santa Fe

"Dispónese que a partir del 1 de julio del año 2026 la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada gestionará todas sus actuaciones en ejercicio de sus competencias exclusivamente por medios digitales, a través de la Plataforma de Gestión Digital -PGD- Timbó".

Así lo determina el decreto N° 2518 que firmaron este viernes el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. La firma de ambos fue electrónica, aclara el decreto.

"Se termina el papel y empieza a ser todo mucho más transparente" resumió María Julia Tonero, la Secretaria Legal y Técnica que viene trabajando la temática desde el inicio de la actual administración en la Unidad de Gestión integrada oportunamente para llevar adelante la tarea.

En detalle

El decreto determina que a partir del 1° de julio "no se podrá iniciar ninguna gestión en formato papel a través del Sistema de Información de Expediente (SIE), el cual funcionará bajo un esquema adaptado al objetivo de plena digitalización, que a tal efecto disponga la Secretaría de Tecnologías para la Gestión".

Si bien la decisión abarca al Poder Ejecutivo, no se descarta que el Poder Legislativo se sume en los próximos meses. Hay reuniones permanentes entre las partes. Tonero recordó que el Timbó fue utilizado por la Convención Reformadora para la tramitación de los proyectos así como todo lo relacionado con la administración del cuerpo.

Otro artículo del decreto establece que las autoridades superiores de cada área de gobierno serán los encargados de asegurar el estricto cumplimiento de los plazos previstos, mientras que la Unidad de Gestión que funciona desde febrero del 2024 orientará, operativizará y monitoreará la implementación de la medida.

El último artículo prescribe que "tanto los agentes de la planta permanente cualquiera sea su escalafón, como las autoridades superiores, adoptarán conductas compatibles con los fines del presente, debiendo adecuar el inicio y tramitación de los expedientes. Su incumplimiento será pasible de la responsabilidad administrativa que corresponda".

El gobierno dictó el 27 de febrero de 2024, el Decreto Nº 0191/24 que creó el programa Territorio 5.0, instauró la Plataforma de Gestión Digital -PGD- Timbó como ecosistema para la tramitación de las gestiones de la administración.

Hoy Timbó "se encuentra implementada en las jurisdicciones de la administración pública central y en vías de lo propio, en la descentralizada", reza el decreto firmado en las últimas horas.

"En esta herramienta no solo se han desarrollado los módulos de expedientes digitales y la firma digital de actos administrativos, sino que también incorpora funcionalidades como la producción de documentos y comunicaciones oficiales, la atención virtual y otras que se encuentran en proceso de implementación al momento del presente dictado", dice en los considerandos.

Avanza y explica que simultáneamente "se instaron sendas acciones que en su naturaleza complementan y resultan intrínsecamente necesarias para el proceso de transformación digital pleno, tales como el dictado de los Decretos N° 0400/24 Programa de Despapelización a la Administración Pública"; N° 0496/25 que crea "Simple" (Programa de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Provincial), junto con la emisión de sucesivas circulares por la Unidad de Gestión Timbó, que establecieron aspectos relevantes de la gestión digital y avance de la implementación del EGD".

Se aclara que todas estas medidas fueron acompañadas de capacitación continua, desarrollo de habilidades y uso extenso de tecnologías para funcionarios y agentes.

El ecosistema digital ha avanzado considerablemente en su desarrollo, permitiendo la incorporación, entre los diversos órganos de 22.803 expedientes electrónicos, 327 trámites internos y externos digitalizados, 117 trámites por Atención Virtual (Módulo que gestiona las tramitaciones iniciadas por ciudadanos, etc.)

El decreto plantea que, si bien aún subsiste la iniciación de actuaciones en soporte papel a través del Sistema de Información de Expedientes (SIE), se observa un incremento sostenido del uso del expediente electrónico, lo cual acelera la transformación digital. Así, en julio de 2025 el 11% de los expedientes se inició en Timbó, en agosto dicho porcentaje ascendió al 13% y en septiembre alcanzó casi el 18%, lo que representa un incremento intermensual cercano al 30%;

El crecimiento del número de expedientes, sumado a la incorporación progresiva de trámites, capacitaciones continuas y nuevas funcionalidades del ecosistema, "tornan necesario establecer una fecha límite para la iniciación de gestiones administrativas en formato papel, disponiéndose que en adelante toda función propia de los órganos provinciales se ejercerá de manera digital".

Fue la Secretaria de Gestión Pública, a cargo de Natalia Galano, quien propuso situar la meta de máxima digitalización en un plazo de nueve meses, fijando como fecha, el 30 de junio de 2026.

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, estableció, a través de sus áreas técnicas, que a partir del 30 de junio de 2026, el Sistema de Información de Expedientes operará bajo un esquema en línea con el objetivo propuesto, para lo cual se procederá a desactivar las funcionalidades que permitan la generación de nuevos expedientes físicos, de nuevas mesas o reparticiones, de cualquier índole y naturaleza, entre otras.

El origen

La Ley de Ministerios que acompaña la gestión de Pullaro creó el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, "denominación que da cuenta de la voluntad del Poder Ejecutivo Provincial de innovar las estructuras y los procedimientos administrativos en orden a crear un Estado Provincial más eficiente, menos burocrático, disminuyendo los costos de funcionamiento y que de respuestas de calidad en el menor tiempo posible".

En ese marco, el decreto 191 de febrero de 2024 avanza hacia la creación del gobierno digital "que impulse la incorporación y uso extenso de las tecnologías digitales".

Mediante ese decreto implementa del proyecto Territorio 5.0 para la efectiva instauración del Gobierno Digital, y aprueba la plataforma de Gestión Digital -PGD- Timbó como sistema integral de gestión documental de todas las actuaciones de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada.

El objetivo de Territorio 5.0 tiene como fin la instauración del Gobierno Digital que lo define "como el uso extenso de las tecnologías digitales como parte integral de los procesos internos y externos con el fin de crear valor público bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y participación".

En ese instrumento se crea la Unidad de Gestión con funcionarios de los ministerios de Economía y de Gobierno.

CON INFORMACION DE ELLIPTORAL.