Abel Pintos cantó en un programa y ayudó a recaudar $ 210 millones para un hospital

Abel Pintos reafirmó su compromiso solidario en una nueva edición de Buenas Noches Familia (eltrece), donde su misión fue recaudar fondos para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que atiende a miles de pacientes a diario. La recaudación superó las expectativas, alcanzando un récord de más de 210 millones de pesos.

Durante el programa, el cantante interpretó varios de sus temas más populares, emocionando a la audiencia. El conductor, Guido Kaczka, expresó su admiración: “Qué suerte tenemos de tener este hospital y a Abel Pintos”.

Pintos compartió su conexión personal con la causa, recordando su visita al hospital el año pasado. “Lo que más me conmovió fue la dedicación del equipo. No solo ofrecen atención médica de alto nivel, sino también un gran apoyo emocional para los niños y sus familias”, reflexionó.

Asimismo, enfatizó la importancia de cuidar a la infancia en momentos críticos, subrayando que “uno no deja de ser niño, incluso cuando enfrenta una enfermedad. Por eso la contención es tan crucial como la atención médica”.

Gracias a su participación, los fondos recaudados contribuirán a mejorar las condiciones de atención y acompañamiento en el Hospital Gutiérrez.