Allanaron la casa de uno de los presuntos autores intelectuales del triple crimen de Florencio Varela

En el marco de la intensa búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, la Justicia ordenó allanar su casa pocas horas después de que se emitiera un pedido de captura internacional en su contra. Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, sospechado de haber participado en el triple crimen de Florencio Varela.



El procedimiento judicial se aceleró luego de que la investigación apuntara al hombre como el eslabón clave en el móvil de los brutales asesinatos: un ajuste de cuentas.

El nombre de Ydone Castillo surgió de las declaraciones de varios detenidos en la causa. Entre ellos, la de su propia pareja, Florencia Ibáñez. La sobrina de una de las víctimas admitió ante la Justicia que su novio era el dueño de la droga que, según la hipótesis central, habrían robado las tres jóvenes antes de ser asesinadas.

La orden de su detención fue realizada por el juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza. Este pedido de detención se suma al de los otros dos prófugos que aún tiene la Justicia:

David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”: está señalado como uno de los sospechosos principales.

Manuel David Valverde Rodríguez: sería el tío de “Pequeño J”. Según la declaración testimonial de una imputada en el caso, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.

El rol de Alex Castillo en el triple crimen

La sobrina de Víctor Sotacuro amplió este jueves su declaración y dio detalles del rol de su pareja. Ibáñez dijo que el hombre manejaba el auto con el que ambos fueron a la casa de Florencio Varela, donde mataron a las chicas.

“En ese momento, no sabía a qué íbamos. Después me enteré, porque Alex me contó. Me dijo que le robaron droga a él y a la gente que le habían comprado”, contó la sospechosa de haber participado en el crimen.

La ahora detenida manifestó que el viaje que hizo con su pareja “era para recuperar la droga”, y aclaró: “Yo no sabía que era para eso”. Después, según declaró, Alex le confesó: “Me dijo que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”.

Consultada sobre cómo era la casa donde ocurrió el triple crimen, la mujer manifestó que no recuerda nada “porque Alex pasó muy despacito”, pero puntualizó: “De ahí salían una chica y un chico”.

En el requerimiento de la detención, el fiscal Carlos Arribas incluyó una captura de un video en el cual se lo ve a Castillo junto a “Pequeño J” y otros miembros de la banda, presuntamente planificando el crimen.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.