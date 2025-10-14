El mal momento que vivió Daniela Christiansson y lejos de Maxi López

Daniela Christiansson, modelo sueca y embarazada de siete meses, generó revuelo en las redes sociales con un posteo que muchos interpretaron como un reclamo dirigido a su pareja, Maxi López. Lejos de él y tras un complicado inicio de semana, Christiansson compartió su preocupación tras un accidente durante la visita de un pintor a su hogar.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, relató la modelo.

A pesar del incidente, aseguró que tanto ella como sus mascotas y su hija están bien. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, agregó.

Sin embargo, Christiansson también expresó su agotamiento físico: “La panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

El desahogo de la modelo generó diversas opiniones entre los usuarios, algunos consideraron que se trató de una simple catarsis, mientras que otros lo vieron como un reclamo hacia López, quien ha estado en Argentina durante tres semanas y ha decidido extender su estadía para disfrutar de sus hijos y cumplir compromisos laborales, incluido su participación en MasterChef Celebrity, el popular reality culinario conducido por Wanda Nara, su exesposa.