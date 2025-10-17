Pullaro y Scaglia en Rafaela: “Antes de fin de año vamos a inaugurar el hospital más moderno de Sudamérica”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo, el intendente de Rafaela Leonardo Viotti, la directora del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Natalia Weppler y otras autoridades, recorrieron las instalaciones del nuevo Hospital Regional de Rafaela, una de las obras sanitarias más importantes de la provincia.

Durante la visita, las autoridades brindaron una conferencia de prensa y coincidieron en que el nuevo edificio representa “un orgullo para todos los santafesinos” y anunciaron que será inaugurado antes de fin de año.

La vicegobernadora Gisela Scaglia destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura sanitaria en toda la región.

“Estamos muy contentos de que esta obra tan importante esté a punto de ser inaugurada. Estoy sorprendida por los avances que vimos y por el equipamiento que tiene este hospital. Estamos hablando del hospital con más tecnología, no solo de la Argentina, sino de Sudamérica”, aseguró.

“Es una obra de Estado, no de un gobierno”

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que la puesta en marcha del nuevo hospital representa “una muestra del compromiso de Santa Fe con la salud pública”, en un contexto nacional adverso.

“Acá hay equipamiento de primer nivel en cada área. En un momento donde el gobierno nacional le quita apoyo a la salud pública y sostiene que no hay que invertir, los santafesinos seguimos adelante. Ninguna otra provincia puede tener un hospital de estas características”, afirmó.

El mandatario provincial anticipó que la inauguración se concretará en diciembre, tras finalizar los últimos detalles: “Antes de que termine el año vamos a estar inaugurando este hermoso hospital. Calculamos terminar todo para el 28 de noviembre y realizar un gran festejo con los rafaelinos y toda la región alrededor del 15 de diciembre”, adelantó.

Además, Pullaro valoró la continuidad política que permitió la concreción de la obra: “Este es un proyecto de Estado. Comenzó con Hermes Binner, continuó con Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti, y ahora me toca a mí finalizarlo. En un país donde muchas veces se destruye lo hecho por el anterior, nosotros demostramos que en Santa Fe hay políticas de Estado y obra pública de calidad”, enfatizó.

“El funcionamiento será progresivo, cuidando los recursos”

A su turno, la directora del hospital, Dra. Natalia Weppler, explicó que el proceso de traslado y puesta en marcha se hará de manera gradual.

“Nuestro hospital va a iniciar con una planificación pensada para un 80% de funcionamiento, de forma progresiva y cuidando los recursos, siguiendo los lineamientos del gobernador y su equipo”, detalló.

Asimismo, aclaró cómo se distribuirán los servicios entre el nuevo edificio y el actual: “Las especialidades seguirán siendo las mismas. En el hospital actual quedará un anexo ambulatorio, donde continuarán algunas atenciones y especialidades médicas. Es importante que la comunidad de Rafaela y toda la región conozca esta información”, remarcó.

Un hospital modelo para la región

El nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” contará con equipamiento de última generación, más de 20.000 metros cuadrados de superficie, servicios de alta complejidad y tecnología de vanguardia en diagnóstico y atención médica.

“Esto es un orgullo para todos los santafesinos y un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las políticas públicas se sostienen en el tiempo”, concluyó Pullaro.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.