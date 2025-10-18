Provincias Unidas lidera la intención de voto con Gisela Scaglia a la cabeza

Dos encuestas recientes sitúan a Provincias Unidas como la fuerza política con mayor intención de voto en Santa Fe. Según las consultoras In.fluencia e Innova, la vicegobernadora Gisela Scaglia sería la favorita en la capital, seguida por Fuerza Patria. En Rosario, la peronista Caren Tepp lidera, mientras que La Libertad Avanza se posiciona en tercer lugar en ambas ciudades.

La encuesta de In.fluencia, realizada entre el 14 y 15 de octubre, incluye 235 encuestas en la capital, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 6%. Por su parte, el estudio de Innova abarcó 400 casos en la capital y Rosario, con un margen de error de +/- 4,5% y el mismo nivel de confianza.

En la provincia se renovarán nueve bancas en la Cámara de Diputados, con un escenario electoral que sugiere una competencia reñida entre el gobernador Maximiliano Pullaro, el peronismo y La Libertad Avanza. A pesar de haber sido un bastión para el presidente Javier Milei en 2023, la consulta muestra un descenso en el apoyo a esta última fuerza.

Resultados en la capital santafesina

La encuesta de In.fluencia indica que el frente Provincias Unidas, bajo la dirección de Juan Pablo Poletti, domina con un 29,1% de intención de voto. Caren Tepp, de Fuerza Patria, aparece en segundo lugar con un 24,3%. La Libertad Avanza, liderada por Agustín Pellegrini, sigue de cerca con un 23%. Un 9,1% de los encuestados no ha definido su voto, mientras que el 3,9% piensa votar en blanco.

Innova reporta resultados similares, con Scaglia liderando con un 28,2%, Tepp en segundo con un 25,9%, y Pellegrini con un 24,7%. En este caso, un 3% se inclina hacia el voto en blanco.

Diferencias en Rosario

En Rosario, la encuesta de Innova muestra a Fuerza Patria en la delantera, con Tepp alcanzando el 28,9%. Scaglia sigue con un 25,6% y Pellegrini con un 24,4%. Un 4,4% de los entrevistados opta por el voto en blanco.

Valoración de líderes políticos

El presidente Javier Milei enfrenta una valoración negativa en Santa Fe, con un 49,1% de imagen positiva y un 50,9% negativa, siendo el único líder en este saldo negativo. En contraste, maximiliano Pullaro tiene un 63,9% de valoración positiva, mientras que Juan Pablo Poletti lo supera con un 69,9%.

Estos resultados reflejan un cambio en la percepción política de la provincia a medida que se acerca la fecha electoral.