Bullrich: "Pullaro y Llaryora cada diez minutos le piden plata al Estado nacional”

Bullrich critica a Llaryora y Pullaro en el Coloquio de IDEA: “Las provincias piden dinero al Estado cada diez minutos”

La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas a los gobernadores de Santa Fe y Córdoba durante el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Su mensaje, aunque no estaba en la agenda oficial, se centró en los reclamos de fondos por parte de las provincias, a las que instó a reducir su gasto y bajar impuestos.

Bullrich reaccionó a las declaraciones del gobernador Pullaro, quien cuestionó la dependencia del Gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Las provincias piden dinero cada diez minutos. Deben esforzarse en reducir el gasto y los impuestos para ser más competitivas", afirmó Bullrich.

En relación con Llaryora, la ministra mencionó la reciente salida de Mercado Libre de Córdoba, atribuyéndola a un incremento en la carga impositiva. “Si se suben los impuestos, los ciudadanos sufren. Es fundamental bajar el gasto para aumentar el poder adquisitivo,” añadió.

La candidata defendió la relación del Gobierno argentino con Estados Unidos y destacó el reciente apoyo financiero del Tesoro estadounidense, catalogándolo como “inédito y fundamental”. "Si el swap con China era aceptable, ¿por qué no lo es con Estados Unidos?", cuestionó Bullrich en tono irónico.

Concluyendo su intervención, la ministra expresó su disposición al diálogo con los gobernadores, pero enfatizó que los acuerdos deben ser para transformar el panorama actual, no para perpetuar privilegios. “La competitividad se logra entre todos, reduciendo impuestos y haciendo más eficiente al Estado”, concluyó.

Bullrich finalizó su discurso con un mensaje optimista para los empresarios presentes: “El camino es sólido y estamos dispuestos a construir acuerdos que propicien el cambio necesario para que Argentina avance”.