La Plaza 25 de Mayo comienza a lucir con el brillo que nunca debió perder

La remodelación de la Plaza 25 de Mayo, un ícono de Rafaela, avanza con rapidez. Este lunes, la Municipalidad retiró los cercos de la primera etapa del proyecto, permitiendo a los vecinos observar las nuevas veredas y el diseño urbano que transformará el centro de la ciudad.



Este proyecto forma parte de un plan municipal que busca revalorizar el espacio, mejorar su accesibilidad y facilitar la circulación peatonal. En esta fase inicial, se renovó el solado con materiales más duraderos y seguros, se reorganizó el mobiliario urbano y se mejoraron las áreas verdes.



Desde la Secretaría de Obras Públicas señalaron que el retiro de los cercos representa un hito en las obras, mostrando cómo la nueva estética se integrará al entorno. A su vez, informaron que se continúan realizando intervenciones en otras zonas de la plaza, buscando reducir el impacto en la circulación y en las actividades diarias.



El proyecto tiene como objetivo recuperar el valor histórico y patrimonial de la plaza, incorporando criterios de sustentabilidad, accesibilidad universal e iluminación eficiente. Al finalizar las obras, se incorporarán nuevos árboles, áreas de descanso y un diseño que realzará tanto su simbolismo como su función social y recreativa.



Con la apertura del primer tramo, los habitantes de Rafaela pueden comenzar a imaginar cómo será la plaza que acompañará la vida urbana en los próximos años. Además, el Municipio está readoquinando el anillo perimetral de la Plaza, con trabajos actualmente en curso en el sector suroeste, frente a las calles Rivadavia y Colón.