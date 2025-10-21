Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15.000 puestos registrados y más de 2.000 empresas desde 2023

La crisis económica sigue dejando huellas en el entramado productivo santafesino. Entre diciembre de 2023 y julio de este año, cerraron 2.120 empresas en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

“Son tres y media por día durante 20 meses consecutivos. Esto representa el 10% de lo que sucede a nivel nacional y es una muestra más de que la crisis golpea sobre todo a las provincias productivas”, señaló el diputado provincial Joaquín Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja.





En diciembre de 2023 existían 50.774 unidades productivas en Santa Fe; para julio de 2025 quedaban 48.654, lo que representa una caída del 4% en casi dos años.

“Esto grafica lo que venimos advirtiendo: el modelo del Gobierno Nacional no ofrece salida. Las empresas cierran sus puertas, la gente se queda sin trabajo y cada vez más trabajadores buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes”, expresó Blanco, en el marco de los informes sobre actividad y empleo que elabora la comisión.

Los más afectados

A nivel nacional, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.624 empresas, un promedio de 30 por día. Santa Fe representa casi el 12% de esa cifra, ubicándose por detrás de Buenos Aires (4.896 cierres), Córdoba (2.848) y Capital Federal (2.409).

El sector más afectado en Santa Fe fue el de Servicios de Transporte y Almacenamiento, con 906 empresas menos, seguido por la Industria Manufacturera (243), Agricultura y Ganadería (203) y la Construcción (162).

El retroceso también se refleja en el empleo registrado: entre diciembre de 2023 y julio de 2025, se perdieron 15.128 puestos de trabajo formales. La Industria Manufacturera fue el rubro más golpeado con 6.965 empleos menos, seguida por la Construcción (2.493) y Servicios y Transporte de Almacenamiento (2.249).

Informalidad

El informe detalla además que en el Servicio de Casas Particulares se perdieron 3.378 trabajadores y 2.690 empleadores registrados. “Eso muchas veces no significa pérdida de empleo sino paso a la informalidad, porque dejan de realizar aportes. Es uno de los grandes signos de este modelo: la precarización laboral, que impacta sobre los sectores más vulnerables”, remarcó el legislador socialista.

Finalmente, Blanco sostuvo que “la propuesta de Milei y Caputo está agotada. Proponen un país sin Pymes, con trabajadores sumergidos en la informalidad, con bicicleta financiera y pidiendo ayuda a los mercados internacionales. Es un modelo que golpea fuerte en las provincias productivas como la nuestra”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.