Bullrich pide fortalecer al oficialismo para consolidar las reformas y evitar un nuevo estancamiento político

Bullrich pidió ampliar la representación legislativa del oficialismo para consolidar reformas.

Advirtió que “no habrá una tercera oportunidad” tras Macri y Milei.

Atribuyó el freno económico a la falta de respaldo en el Congreso.

Diferenció el actual funcionamiento del Parlamento del “automatismo” kirchnerista.

Reivindicó la doctrina de “firmeza y justicia” en seguridad y su continuidad.

Cuestionó el fallo contra la reforma laboral y defendió el sistema electoral vigente.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, advirtió que el futuro del programa de gobierno de Javier Milei dependerá directamente del resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo. En declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria sostuvo que “la Argentina está en una coyuntura decisiva” y remarcó la necesidad de fortalecer la representación parlamentaria del oficialismo para asegurar la continuidad de las reformas estructurales. “Tuvimos una primera oportunidad con Macri y tenemos una segunda con Milei, pero no vamos a tener una tercera”, alertó.

Bullrich argumentó que el actual Gobierno logró estabilizar la economía “tras un período de inflación galopante y déficit brutal”, lo que, según ella, permitió reducir la pobreza y generar un contexto favorable para la inversión. Sin embargo, admitió que la dinámica política se complicó a partir de marzo, cuando el Congreso se volvió un terreno de fricción constante entre oficialismo y oposición. “Eso amesetó la realidad económica del país”, explicó. De acuerdo con sus datos, el crecimiento interanual había alcanzado el 6 % antes de que el conflicto legislativo frenara la agenda económica.

La candidata señaló que el desafío central de esta elección es ampliar el número de legisladores propios y aliados para evitar que el proyecto de transformación “quede a mitad del río”. “Espero un resultado positivo, espero que la gente me acompañe”, manifestó, evitando hacer proyecciones concretas sobre el desenlace electoral. En cambio, enfatizó la necesidad de “movilizar a la ciudadanía” frente a la apatía generada por el clima de tensión política.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich comparó el funcionamiento del actual Congreso con el de los gobiernos kirchneristas. Recordó que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner el Parlamento “funcionaba como una escribanía” y las leyes se aprobaban “sin modificaciones”. Mencionó como ejemplos el memorándum con Irán y la reestatización de YPF, casos en los que, según ella, “no hubo debate ni contrapesos”. A diferencia de aquella etapa, subrayó que el gobierno de Milei “está muy lejos de contar con mayoría propia” y que, incluso, “ha estado más cerca de que le reviertan vetos que de aprobar sus leyes”.

Bullrich insistió en que las reformas de fondo dependen de la voluntad parlamentaria: “¿Queremos bajar impuestos? Hay que ir al Congreso. ¿Queremos un Código Penal nuevo? Hay que ir al Congreso”, reiteró. También cuestionó el fallo judicial que declaró inconstitucional la reforma laboral incluida en el decreto 70, al considerar que los jueces “no comprendieron la urgencia del cambio que necesita el país”.

Consultada sobre el sistema electoral argentino, la ministra reconoció que las elecciones cada dos años generan “ruido político” y pueden afectar la economía, aunque también actúan como “un freno saludable a los abusos de poder”. Descartó cualquier intento de modificar el esquema actual, ya que requeriría una reforma constitucional que “no está en la agenda”. Explicó además que el sistema D’Hondt y la renovación parcial del Senado cada dos años contribuyen a la representación plural, aunque hacen “más lenta” la toma de decisiones legislativas.

En cuanto a la continuidad de la política de seguridad, Bullrich afirmó que tanto bajo el gobierno de Mauricio Macri como en el actual se consolidó una “doctrina de firmeza y justicia” orientada a combatir el narcotráfico y proteger a las víctimas. Resaltó la presencia de fuerzas federales en Rosario y la implementación de un sistema de alto riesgo en el régimen de cárceles federales. “Esta doctrina va a seguir. Es la que predomina en el país y la que la sociedad respalda”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre su reemplazo corresponde al presidente Milei.

Finalmente, sobre la selección de candidatos, reconoció que en partidos nuevos “pueden surgir imprevistos”, aunque destacó que el sistema exige un certificado de reincidencia como requisito formal. “¿Quieren que revisemos eso? Lo podemos hacer, pero por ahora este es el sistema”, concluyó Bullrich.