Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como solter

A seis meses de su ruptura con Facundo Pieres, Zaira Nara ha optado por disfrutar de su soltería. La modelo y influencer, en el marco de su participación en el streaming de MasterChef Celebrity, compartió su perspectiva sobre este nuevo capítulo en su vida.

Durante la transmisión, el humorista Grego Rosello le preguntó si consideraría un vínculo con un hombre más joven y cómo eso podría influir en los deseos de paternidad. Nara respondió que no todos los hombres buscan convertirse en padres, afirmando que eso "involucra un montón de cosas".

La conversación continuó con Nati Jota, quien cuestionó al respecto de su situación amorosa actual. Nara hizo hincapié en que lleva varios meses como nunca antes lo había hecho, sosteniendo que este es un "récord de soltería" para ella.

Cuando Jota la instó a ser honesta sobre cómo vive su soltería, Zaira sorprendió al afirmar: “La estoy re viviendo”. En cuanto a su interacción con potenciales parejas, comentó que está más abierta a conocer gente, aunque aclaró que llegar al intercambio de números de WhatsApp implica una mayor intimidad.

Recientemente, Zaira ha sido vinculada con el streamer Santiago Baietti, conocido como Bauleti. Los rumores comenzaron tras la broma de Bauleti sobre querer terminar el año "de novio con Zaira Nara". En sus interacciones en redes sociales, ambos han intercambiado comentarios afectuosos y se les vio juntos en un recital, lo que avivó aún más las especulaciones sobre una posible relación.

Con este panorama, Zaira Nara parece determinada a disfrutar de su soltería mientras explora nuevas conexiones.