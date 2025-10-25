Dellasanta y el acto antisemita en Rafaela: "Viotti se tiene que hacer responsable de esta barbaridad"

El concejal electo por LLA Fabricio Dellasanta se manifestó en forma energica sobre el acontencimiento antisemita organizado en Rafaela y con apoyo municipal. Dellasanta dijo que Viotti le tiene que pedir la renuncia en forma urgente a Martín Lopetegui y que no puede ser que se financie este tipo de actos con el dinero de la gente.

El reciente incidente antisemita en Rafaela ha desencadenado una serie de reacciones en la comunidad, y uno de los más enfáticos ha sido el concejal electo por La Libertad Avanza (LLA), Fabricio Dellasanta. En un contexto donde el antisemitismo y otras formas de discriminación han tenido un resurgimiento preocupante en diversas partes del mundo, la manifestación de Dellasanta no solo resuena como un llamado de atención local, sino que también se inserta en un debate más amplio sobre la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Dellasanta, quien ha asumido un papel protagónico en la política local, expresó su indignación respecto a lo ocurrido, subrayando que el acontecimiento antisemita no solo fue un hecho aislado, sino una señal de una problemática más profunda que afecta a la sociedad en su conjunto. “Esto no es simplemente un ataque puntual a un grupo, sino una amenaza a los valores democráticos que todos deberíamos defender”, señaló durante una conferencia de prensa. Su postura refleja una creciente preocupación entre los ciudadanos por la normalización de este tipo de actitudes y la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades.

Dellasanta subrayó que es fundamental que la comunidad se una en contra de estas actitudes, señalando que la lucha contra el antisemitismo no es solo una responsabilidad de las autoridades, sino de cada uno de los ciudadanos. "No se trata solo de un incidente, se trata de un llamado a la acción. Necesitamos que todos se involucren para erradicar esta forma de odio de nuestras calles y de nuestro discurso", concluyó, enfatizando la importancia de la educación y la sensibilización sobre estos temas.