Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cambiaron la fecha de su casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul han estado en el centro de rumores sobre su posible boda, programada inicialmente para el 20 de diciembre de este año en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, en las últimas horas, se ha informado que la pareja ha decidido posponer la ceremonia hasta 2026.

La noticia fue difundida por Juli Argenta en el programa "LAM" de América TV. Argenta explicó que, aunque la fecha del 20 de diciembre había ganado popularidad entre los rumores, finalmente no se llevará a cabo y no hay invitaciones enviadas hasta el momento.

Por su parte, Yanina Latorre comentó que el cambio de planes se debe a que Tini Stoessel se encuentra enfocada en mudarse de su residencia en Nordelta a San Isidro, mientras continúa con su gira de presentaciones por el país.