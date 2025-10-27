Luego del triunfo histórico, llega el relanzamiento del gobierno

En los días previos a las elecciones, la Casa Rosada mostraba un clima optimista que se consolidó en el Hotel Libertador, donde el presidente Javier Milei esperó los resultados preliminares y comenzó a trazar el nuevo gabinete. Con el objetivo de apaciguar tensiones internas, Milei planea realizar varios cambios en su administración, aunque las definiciones se postergarán.

A medida que se filtraban las cifras iniciales, los miembros de La Libertad Avanza celebraban en su búnker, mostrando un desempeño favorable en los comicios. Pasadas las 21:00, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el espacio oficialista superaba el 40% de los votos, lo que generó aplausos y vítores entre los asistentes.

Mientras el presidente se reunía en el subsuelo con su círculo más cercano, los funcionarios se concentraron en el entrepiso, donde se había preparado un escenario con pantallas. Algunos ministros, como Luis "Toto" Caputo y Sebastián Amerio, comenzaron a llegar temprano al lugar.

La secretaria general, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes han sido clave en la campaña, estuvieron a su lado mientras esbozaban la nueva estructura de poder. Al conocer los resultados provisorios, los referentes del gobierno se unieron en el salón de eventos, donde iniciaron un clima festivo.

A pesar de las celebraciones, Milei no reveló en su discurso los cambios que se realizarán en el gabinete, que se confirmarán en los próximos días. Sin embargo, destacó la importancia de la unidad y convocó a los gobernadores a encontrar acuerdos para aprobar reformas.

Algunos ministerios deberán ser renovados, como Seguridad y Defensa, tras la elección de Patricia Bullrich y Luis Petri para el Congreso. También se espera una modificación en la vocería, debido a que Manuel Adorni asumirá como legislador porteño, y la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Mauricio Macri, aunque ausente en el búnker, felicitó al oficialismo a través de una publicación en redes sociales, destacando la importancia de las reformas. A medida que la noche avanzaba, Milei salió a saludar a los militantes, que lo celebraban con entusiasmo.

Mientras los rumores sobre el futuro del gabinete persistían entre los presentes, Milei se enfrenta al desafío de equilibrar las fuerzas dentro de su gobierno y satisfacer la demanda de mayores roles entre sus colaboradores.

