Scaglia apostó al diálogo que ofreció Milei: "Provincias Unidas va a tener un rol protagónico en el Congreso"

"Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", se entusiasmó este domingo a la noche el Presidente, en medio de los festejos tras la victoria contundente de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El jefe del Estado, incluso, convocó a quienes no lo acompañaron en las urnas y puso la mesa para las negociaciones, con una invitación a los gobernadores para "traducir en leyes las consignas del pacto de Mayo". De esta manera, Javier Milei tendió un puente, una mesa de diálogo con los sectores opositores.

Este lunes, a horas de concluida la votación legislativa nacional que en Santa Fe dejó en tercer lugar a Provincias Unidas –tampoco cosechó en el resto del país–, la diputada santafesina electa por ese espacio, Gisela Scaglia, tomó la mano tendida por el Presidente durante su discurso de victoria. “Hay una responsabilidad de los que tenemos una mirada antikirchnerista de llevar adelante las reformas que necesita la Argentina. Lo dijimos en toda la campaña. Yo creo que el Congreso que viene va a tener los números para eso. No nos podemos perder la oportunidad de discutir la reforma laboral, la tributaria, del Código Penal, y ahí como Santa Fe tenemos mucho para aportar, sobre todo una mirada que haga más productiva a la Argentina, que pueda generar más trabajo, que rompan con un sistema que ya caducó”, comenzó en conversación con Radiópolis (Radio 2).















“Estamos dispuestos a este diálogo y los muchos diálogos que van a venir en el Congreso. A sentarnos en una mesa a discutirlos, a proponer una mirada santafesina y a conseguir los números necesarios para que esas leyes sean una realidad”, aseguró y profundizó: “Va a ver un rol protagónico Provincias Unidas. Si bien el Gobierno hizo una gran elección, se precisan 129 diputados para el quórum, con lo cual, tiene que construir alternativas –señaló y confió– Ojala que el diálogo que pregona el Presidente exista”.

Consultada sobre el 18.32 por ciento de votos obtenido por la lista que encabezó, manifestó: “Teníamos otra expectativa, una elección de tercios pero, los últimos días la elección se polarizó mucho, pero creo que esto tuvo que ver con un votante que tuvo miedo de este lunes posterior, la vuelta del kirchnerismo”, leyó.

“Primó defender ideas en un contexto nacional que nada tienen que ver con lo provincial. Mucha gente me dijo «los acompaño como gobierno provincial pero también quiero acompañar al Presidente en la pelea que está dando contra el kirchnerismo»”, mencionó.

En tanto, la vicegoberandora santafesina no cree que se trate de “un pase de factura” del electorado al gobierno provincial. “Después de ver el resultado de Buenos Aires es imposible ver acá un resultado que tenga que ver con lo provincial. Ha habido una nacionalización y en eso yo estoy muy orgullosa porque históricamente ha tenido un diputado nacional Santa Fe y esta vez fueron dos, entonces yo miro el resultado y digo que fue un gran resultado, pero no niego que no quería la discusión en tercios”.

E insistió: “Es un resultado nacionalizado con una mirada en qué se defiende desde la Nación” y añadió al respecto: “Una mirada que ya está muy plasmada en Santa Fe de anti y está es parte del electorado que yo apoyo y me planto. Pero también fue una mirada que tuvo que ver con que ‘podría pasar si’. La gente fue a votar entendiendo que las cosas no están bien, con angustia por poner su voto en un proyecto que no le resuelve todos los días, pero le da su confianza para salir del estado en que está y por miedo a que el kirchnerismo pudiera volver”.

“El voto –concluyó– fue una combinación entre lo que ‘no quiero que el kirchnerismo vuelva a gobernar y te respaldamos pero necesitamos las reformas y resolver problemas’. Esa es mi sensación del mensaje de las urnas”.

