La China Suárez presumió el excéntrico y costoso regalo que le hizo Mauro Icardi

La actriz China Suárez compartió en Instagram que ha cumplido uno de sus mayores sueños gracias a Mauro Icardi, quien le hizo un regalo muy especial.

En sus historias, Suárez mostró cómo celebró Halloween junto a sus hijos y reveló que el futbolista le obsequió un exclusivo bolso rosa de la marca Louis Vuitton. La dedicatoria de Icardi decía: “Cumplir este deseo de tener este bolsito rosa, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mayor regalo, te amo”.

Suárez expresó su felicidad en un texto: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más. Dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”.

La publicación, que incluía un carrusel de fotos del bolso, generó una rápida reacción en las redes. Algunos usuarios comentaron de manera crítica sobre la relación de pareja, señalando la falta de atención hacia la hija de Suárez en comparación al regalo que recibió.