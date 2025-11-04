¿Lo malo fue bueno?: Para Pullaro, salir tercero cómodo o primero, dio igual

El gobernador de Santa Fe y líder del espacio multipartidario Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, expresó satisfacción tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Su coalición, liderada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, obtuvo el 18,3% de los votos válidos y consiguió dos escaños en la Cámara de Diputados, un resultado que, según Pullaro, cumple “con creces” el objetivo inicial de ganar dos diputados.

Durante una recorrida por obras a nivel provincial, Pullaro subrayó que “era una elección difícil para las provincias”, pero enfatizó que los diputados electos se unirán para defender los intereses de Santa Fe y colaborar con representantes de otras provincias, como Córdoba y Corrientes.

En comparación con elecciones anteriores, Pullaro destacó que, aunque en 2017 su espacio no logró un amplio reconocimiento, sí obtuvo una banca. En las elecciones de 2021, Provincias Unidas también acabó en tercer lugar, logrando un escaño. En este contexto, el mandatario remarcó la importancia de tener representación para luchar por los recursos que le corresponden a la provincia, pues “Santa Fe aporta mucho más de lo que recibe”.

Con respecto a la composición actual de diputados, de las nueve bancas que se renuevan, solo una es de Provincias Unidas, mientras que fuerzas como Juntos por el Cambio y Fuerza Patria mantienen la mayoría.

Pullaro también hizo referencia a la transparencia en el financiamiento electoral, criticando el uso de recursos de una ONG en la campaña de Fuerza Patria. “La transparencia en los recursos públicos es fundamental, especialmente en las campañas”, declaró, en medio de un contexto electoral marcado por la controversia.