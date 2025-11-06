Camila Homs mostró cómo vestirá a su hija durante sus primeras horas de vida

Cami Homs celebra la llegada inminente de su hija Aitana, fruto de su relación con José Sosa. En una reciente sesión de fotos, mostró su pancita y presentó algunas prendas que vestirá a la bebé en sus primeros días.

La influencer optó por un enterito de manga larga floreado en tono rosa, que combinó con un babero y un gorrito con orejitas, todo en la misma tonalidad. Además, mostró un segundo conjunto que consistía en una bata y pantalones blancos con detalles en negro, así como un enterito corto con un diseño de osito.

Las imágenes reflejan el buen gusto de Homs en moda, sugiriendo que su hija heredará su sentido estético. Mientras tanto, sus seguidores esperan que no siga la tendencia de otras celebridades que, al posar con sus bebés, ocultan sus rostros con emojis.