El conmovedor posteo de Marta Fort en el día en que su papá hubiera cumplido 57 años

Marta Fort conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en las redes sociales, coincidiendo con el 57° aniversario del nacimiento de su padre, Ricardo Fort.

"Recientemente he estado más ausente en las redes debido a una mezcla de emociones. He experimentado cambios que me han hecho sentir tanto felicidad como melancolía", inició Marta.

Relató que se ha mudado, ha comenzado a involucrarse en la empresa familiar y ha logrado metas personales y laborales que nunca imaginó. Sin embargo, también expresó su tristeza por la ausencia de personas queridas con quienes hubiera querido compartir estos momentos, destacando especialmente a su padre.

La influencer confesó que a veces se siente sola y llena de incertidumbre, añadiendo que extraña profundamente a su padre en esos momentos. "Pienso en cómo hubiera reaccionado y qué sentiría al verme hoy", señaló, admitiendo que suele reprimir sus emociones, aunque actualmente se siente particularmente sensible al respecto.

Para finalizar, Marta expresó su deseo de recordarlo en su cumpleaños. "No importa cuánto tiempo pase, siempre se lo recordará. Siempre necesitaré a mi papá en los momentos importantes, y me alegra saber que ustedes también mantienen viva su memoria", concluyó con un mensaje de "Feliz Cumpleaños".