Flor Regidor se hizo una cirugía estética y mostró el resultado

Flor Regidor se sometió a una cirugía estética y, para tranquilizar a sus seguidores, compartió una foto desde la clínica. La exparticipante de Gran Hermano había expresado previamente su nerviosismo sobre el procedimiento. “Mañana me opero y tengo mucho miedo”, escribió en su cuenta de X.

Tras la operación, que resultó exitosa, una amiga de Flor compartió una imagen de la modelo en su habitación de la clínica, confirmando que se encontraba bien.

Más tarde, durante su participación en el programa "Super Viernes Trece", Regidor mostró los resultados de su aumento mamario, causando entusiasmo entre sus compañeros. "La primera entrevista que doy con tetas", bromeó, mientras levantaba su camiseta para exhibir el resultado. Durante el segmento, se escuchó la canción "#TETAS" de Ca7triel y Paco Amoroso.