Corrupción en Rafaela con los pastores: Gerardo Zanoni cuenta todo

El caso que originó la presencia en Rafaela de un equipo de la señal de noticias más importante del país, TN, destapó un tramado de corrupción millonaria que, curiosamente, no fue reflejado por la mayoría de los medios de prensa de una ciudad en la que la verdad es ocultada por intereses espurios.

Es importante señalar que TN es la principal señal de noticias del país, con periodistas de gran prestigio y reconocimiento internacional. Además, el programa que realizó la investigación y la difundió el domingo pasado en horario estelar —quizá el momento en que más gente ve televisión en el país— es conducido por la periodista Luciana Geuna, quien se puede considerar una de las alumnas más destacadas del recordado Jorge Lanata.

Por ello, no hay justificación alguna para el silencio de aquellos que, día a día, se lavan la boca hablando de los demás, pero ignoran actos de corrupción como los denunciados en el programa de Geuna. La denuncia realizada, y que involucra a la Asociación Civil "Rockas Vivas", es de una gravedad máxima que amerita una explicación urgente del mismísimo gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro.

Con los impuestos de los santafesinos se entregaron MIL MILLONES DE PESOS a una entidad recientemente creada, sin ningún tipo de experiencia ni trayectoria. Es imperativo que se investigue con urgencia lo sucedido; la sociedad, que tanto esfuerzo ha realizado para que este bendito país salga adelante, no merece un golpe de esta envergadura.