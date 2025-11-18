Corrupción en Rafaela: "Pullaro no puede mirar para otro lado"

Por Carlos Zimerman

El escándalo desatado el domingo pasado por el trabajo de investigación realizado por la señal de noticias más importante y de mayor audiencia del país, como lo es TN, conjuntamente con el periodista de Rafaela, Gerardo Zanoni, titular de la radio "GZ", amerita una urgente explicación del mismísimo gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro.

El gobierno provincial le entregó a una asociación civil recientemente creada y sin ningún tipo de experiencia ni trayectoria la millonaria suma de MIL MILLONES DE PESOS. Lo más grave aún es que el destino de ese dinero lo fue para un programa de ayuda para jóvenes con problemas de adicción. Por lo tanto, el perjuicio no solo es económico; hay jóvenes en estado de vulnerabilidad de los que nadie sabe quién está abordando el tema. Nadie sabe si se los está atendiendo y ayudando.

El gobernador Pullaro repite hasta el cansancio y reclama al gobierno de Javier Milei por fondos, pero cuando uno ve situaciones como estas, donde a todas luces se observan irregularidades con sumas millonarias, lo que la sociedad pide mínimamente son explicaciones.

Es necesario que la Asociación Civil "Rockas Vivas" muestre los estados contables, transparente los números y explique a la sociedad en general en qué se gasta semejante cantidad de dinero. Y, por sobre todas las cosas, debe aclarar qué experiencia y capacidad tiene para abordar una problemática tan compleja como es el objeto por el que el gobierno de Maximiliano Pullaro le otorgó semejante suma de dinero.

Un párrafo aparte para la prensa adicta y cómplice, que, pese a que la investigación tuvo la difusión de la señal de noticias más importante del país, ignora el tema y lo silencia. Estamos seguros de que detrás de este silencio hay complicidad, y seguramente esto también debe ser investigado por la justicia. Es importante auditar las pautas publicitarias del gobierno provincial y de la municipalidad de Rafaela; este silencio no es casual.