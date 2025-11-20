Efectivo, libertad y seguridad: la humanidad bajo vigilancia ¿y en peligro?

Por Lic. Lilián Koper

Todos los temas en Argentina explotan, llenan el aire de los medios y el debate en las redes, y rápidamente desaparecen sin que siquiera se haya llegado al meollo de la cuestión.

Hace un par de semanas un economista sugirió imponer un impuesto a la extracción de efectivo. Lo que le importó a todos fue el tema del mayor costo. Pero la realidad mundial nos ubica en otro marco muchísimo más importante. Los gobiernos desean, y en efecto lo están haciendo, moverse hacia el dinero digital. En nombre de la mayor seguridad y transparencia, quieren que todas nuestras transacciones queden registradas y sean trazables, o sea que todo pago deje un rastro en pos de mayor transparencia. La pregunta es: ¿transparencia para quién?

El video que acompaña este comentario habla sobre el cambio que se producirá ya en el sistema mundial de transferencias bancarias conocido como S.W.I.F.T. a otro apoyado en el blockchain que hará todo más digital y automatizado. Será la base potencial para pasar a un sistema absolutamente digital para el dinero. Un “sistema donde la privacidad financiera sea considerada sospechosa, si tienes efectivo eres malo y donde renunciamos a todo rastro de autonomía a cambio de una hipotética comodidad”. Una economía más digital pero más controlada.

Como personas quedaríamos en las manos del gobierno de turno que podría hacer caducar nuestra existencia y nuestros derechos sólo con anular nuestra cuenta bancaria digital junto a nuestro documento digital (Digital ID). Nada desconocido para ciudadanos de países donde se ensayaron estos métodos como castigo a, por ejemplo, la no vacunación en medio de la plandemia del COVID.

Marc Vidal cita la frase de Benjamin Franklin: “Renunciar a la libertad por seguridad te deja sin ninguna de las dos”. Nada que agregar y mucho para reflexionar. Y ni hablar si nos afecta una caída de los sistemas, como estamos experimentando hace un tiempo a nivel mundial, o de la red eléctrica, provocando un gran apagón como el que sufrieron los españoles hace un par de meses. Attenti tutti!