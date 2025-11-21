Obras de renovación de veredas del Bv Santa Fe: Que Dios los ilumine y lo hagan rápido

Lo único que pedimos que Dios ilumine a los que tienen a cargo está importantísima y postergada obra de recambio de veredas en el Bv Santa Fe, y que lo terminen rápido, en tiempo y forma y que no se demoren como lo están haciendo con las obras de la plaza, que se están demorando más de la cuenta. Quienes están a cargo de la obra deben tener en cuenta que el Bv Santa Fe es la principal arteria de la ciudad, y que no se puede tener por mucho tiempo corado el tránsito vehicular y peatonal, que se acercan las fiestas y si los comercios no venden para esas fechas, lieteralmente el año se pierde. Apelamos al sentido común y por sobre todo profesional de los responsable de esta importante obra, pero que quizá le erraron por unos meses, seguramente elmes de Enero del año próximo hubiese sido una fecha más acorde y lógica, pero es lo que hay y peor es que no hagan nada.

Este jueves por la mañana, dio inicio la renovación de las veredas en el bulevar Santa Fe, en el tramo que va desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Jefatura de Policía. Personal de la cooperativa rafaelina COSPAVC comenzó a trabajar en la demolición del piso frente al Museo Histórico Municipal.

El Municipio destacó a través de sus redes sociales que este proyecto transformará el microcentro, modernizando la infraestructura y creando un espacio más seguro y accesible. "Rafaela crece, se actualiza y se viste para recibir a miles de visitantes en los Juegos Suramericanos 2026", afirmaron, acompañando el anuncio con un video que muestra los avances iniciales.

El intendente Leonardo Viotti estuvo presente en el arranque de los trabajos, subrayando la importancia de esta obra para un centro más ordenado y humano. Según el cronograma, la intervención se extenderá hasta el 20 de diciembre, cuando se interrumpirá por dos semanas para facilitar la actividad comercial durante las festividades de fin de año.

Las veredas en esta zona han estado deterioradas durante años, con baldosas sueltas y desniveles por el uso intensivo y la falta de mantenimiento. El primer intento de renovación se remonta a 2010, pero se suspendió debido a la oposición de frentistas por el costo elevado del proyecto. Casi quince años después, la obra se reanuda con un plan más sólido y el presupuesto asegurado.

El presupuesto total supera los 800 millones de pesos, financiado en un 30% por el Municipio y el resto a través de programas de intervención urbana. COSPAVC se encargará del recambio integral del solado, la nivelación del terreno y la adecuación de áreas con accesibilidad universal.

Los trabajos comenzarán con el cerramiento parcial alrededor del Museo Histórico, lo que generará desvíos peatonales temporales. Sin embargo, se implementará un esquema por etapas para minimizar las molestias a comerciantes y usuarios, garantizando la mayor parte del tránsito peatonal en funcionamiento.