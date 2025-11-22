Avanza la apertura del nuevo Hospital en Rafaela

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, supervisó el avance del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” en Rafaela, acompañada por equipos técnicos y funcionarios clave en su desarrollo. Durante la visita, afirmó la importancia de que los involucrados en la planificación y organización del hospital puedan observar el resultado final del esfuerzo conjunto de los últimos dos años. "Aspiramos a abrir el hospital a la comunidad el 28 de noviembre", afirmó Ciancio.

La ministra destacó que la continuidad de la obra fue una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, y que se logró completar en un tiempo récord gracias a una planificación efectiva. La inauguración formal será el 28 de noviembre, mientras que la transición de servicios se llevará a cabo el 13 de diciembre. "Este hospital está diseñado para durar 100 años y será apreciado no solo por su arquitectura, sino también por su tecnología", aseguró.

Ciancio también subrayó el compromiso de la provincia para sostener políticas de salud en un contexto económico difícil. Mencionó las respuestas a recortes en medicamentos oncológicos y otros insumos, al mismo tiempo que se inician otros proyectos, incluyendo nuevas internaciones en el Hospital Sayago en Santa Fe y la implementación del Programa Fonres, que comprende más de 250 obras en el primer nivel de atención en la provincia. "Creemos que la red de salud de Santa Fe es la más robusta de Argentina", agregó.

La secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, resaltó la colaboración entre las carteras de Salud y Economía para hacer realidad la inauguración del hospital, recordando que la planificación de licitaciones para el equipamiento comenzó hace más de un año. Las adquisiciones, que superan los 10.000 millones de pesos, se realizaron a través de licitaciones públicas para garantizar transparencia y uso eficiente de los recursos.

El acto inaugural del hospital se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 18 horas, con un festival que incluirá actuaciones del grupo Música para Volar y Jorge Rojas. Habrá también un mercado de emprendedores y opciones gastronómicas. La ceremonia oficial está programada para las 19 horas.

El nuevo hospital, con una superficie de 21.730 m² y tecnología avanzada, fortalecerá la red sanitaria para más de 460.000 habitantes de la región. Mientras tanto, los consultorios ambulatorios seguirán funcionando en el actual edificio de Lisandro de la Torre 737 para garantizar la continuidad de los servicios en la ciudad.